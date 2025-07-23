https://ria.ru/20250723/turizm-2030761516.html
Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай
Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай - РИА Новости, 23.07.2025
Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай
Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:58:00+03:00
2025-07-23T07:58:00+03:00
2025-07-23T09:48:00+03:00
туризм
республика алтай
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михаил мишустин
андрей турчак
туризм
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В Республику Алтай все больше туристов приезжают. Скоро состоится международная конференция экологическая, приедут высокие гости", - сообщил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком.
https://ria.ru/20250605/altay-2020930209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, россия, михаил мишустин, андрей турчак, туризм
Туризм, Республика Алтай, Россия, Михаил Мишустин, Андрей Турчак, Туризм
Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай
Мишустин: в Республику Алтай приезжают все больше туристов