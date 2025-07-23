https://ria.ru/20250723/turizm-2030761516.html

Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай

Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай - РИА Новости, 23.07.2025

Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай

Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:58:00+03:00

2025-07-23T07:58:00+03:00

2025-07-23T09:48:00+03:00

туризм

республика алтай

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туризм

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В Республику Алтай все больше туристов приезжают. Скоро состоится международная конференция экологическая, приедут высокие гости", - сообщил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком.

https://ria.ru/20250605/altay-2020930209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика алтай, россия, михаил мишустин, андрей турчак, туризм