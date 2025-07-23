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Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай - РИА Новости, 23.07.2025
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Туризм
 
07:58 23.07.2025 (обновлено: 09:48 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/turizm-2030761516.html
Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай
Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай - РИА Новости, 23.07.2025
Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай
Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:58:00+03:00
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туризм
республика алтай
россия
михаил мишустин
андрей турчак
туризм
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В Республику Алтай все больше туристов приезжают. Скоро состоится международная конференция экологическая, приедут высокие гости", - сообщил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком.
https://ria.ru/20250605/altay-2020930209.html
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республика алтай, россия, михаил мишустин, андрей турчак, туризм
Туризм, Республика Алтай, Россия, Михаил Мишустин, Андрей Турчак, Туризм
Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай

Мишустин: в Республику Алтай приезжают все больше туристов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Республику Алтай все больше туристов приезжают. Скоро состоится международная конференция экологическая, приедут высокие гости", - сообщил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком.
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ТуризмРеспублика АлтайРоссияМихаил МишустинАндрей ТурчакТуризм
 
 
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