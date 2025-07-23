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Любовница экс-министра культуры Италии унижала его, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
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15:43 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/tualet-2030867440.html
Любовница экс-министра культуры Италии унижала его, пишут СМИ
Любовница экс-министра культуры Италии унижала его, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
Любовница экс-министра культуры Италии унижала его, пишут СМИ
Бывшая любовница ушедшего в отставку министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано подвергала его унижениям, в том числе запрещая закрывать дверь в туалете,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:43:00+03:00
2025-07-23T15:43:00+03:00
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РИМ, 23 июл – РИА Новости. Бывшая любовница ушедшего в отставку министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано подвергала его унижениям, в том числе запрещая закрывать дверь в туалете, пишет со ссылкой на материалы расследования портал Open.online. Санджулиано ушел с поста министра в сентябре 2024 года из-за служебного романа с инфлюенсером Марией Розарией Бочча. Их отношения сопровождались ложью и скандалами. По словам чиновника, он хотел назначить Бочча на должность бесплатного консультанта по крупным мероприятиям, но передумал. В декабре прошлого года итальянские СМИ опровергли заявления чиновника, опубликовав документы о назначении. Бочча, в свою очередь, соврала Санджулиано о беременности. Cейчас женщина находится под следствием по обвинению в преследовании, нападении, незаконном вмешательстве в частную жизнь и клевете. В деле, производство которого завершила прокуратура Неаполя, говорится о 33 эпизодах преследования (так называемого "сталкинга") с неприятными подробностями для чести и достоинства Санджулиано. В частности, в одной из командировок Бочча в стремлении держать под контролем любовника запрещала ему справлять естественные потребности в закрытом туалете, пишет Open. Другим эпизодом стала фотография женщины на кинофестивале, сделанная ради запугивания министра, который был на том же мероприятии с женой. Также прокуратура заявила о контроле над телефоном министра через удаленный доступ и включила в материалы дела инцидент с 10-сантиметровой царапиной, которую Бочча оставила Санджулиано на его лысой голове после одной из ссор. Фотографии раны год назад облетели итальянские СМИ. А когда министр был в доме своих родителей, Бочча якобы "приказала ему продолжать разговор с ней по телефону, пока он признается жене в измене", пишут прокуроры, которых цитирует Open. Перед тем как уйти в отставку, Санджулиано признался, что состоял в отношениях с Бочча, которая неоднократно сопровождала его в командировках и на рабочих встречах. В прямом эфире итальянского ТВ министр в слезах заверил, что тратил на женщину только личные, а не служебные средства, и попросил прощения у супруги. В апреле этого года трибунал министров Италии закрыл дело о предполагаемых финансовых нарушениях в отношении Санджулиано в ходе романа с Бочча после того, как следователи не нашли против него улик.
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в мире, италия, неаполь
В мире, Италия, Неаполь
Любовница экс-министра культуры Италии унижала его, пишут СМИ

Любовница экс-министра Италии Санджулиано запрещала ему закрываться в туалете

© Getty Images / Roberto Serra - Iguana PressДженнаро Санджулиано
Дженнаро Санджулиано - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Roberto Serra - Iguana Press
Дженнаро Санджулиано. Архивное фото
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РИМ, 23 июл – РИА Новости. Бывшая любовница ушедшего в отставку министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано подвергала его унижениям, в том числе запрещая закрывать дверь в туалете, пишет со ссылкой на материалы расследования портал Open.online.
Санджулиано ушел с поста министра в сентябре 2024 года из-за служебного романа с инфлюенсером Марией Розарией Бочча. Их отношения сопровождались ложью и скандалами. По словам чиновника, он хотел назначить Бочча на должность бесплатного консультанта по крупным мероприятиям, но передумал. В декабре прошлого года итальянские СМИ опровергли заявления чиновника, опубликовав документы о назначении. Бочча, в свою очередь, соврала Санджулиано о беременности.
© Фото : @mariarosaria.boccia.9Мария Розария Бочча и Дженнаро Санджулиано
Мария Розария Бочча и Дженнаро Санджулиано - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : @mariarosaria.boccia.9
Мария Розария Бочча и Дженнаро Санджулиано
Cейчас женщина находится под следствием по обвинению в преследовании, нападении, незаконном вмешательстве в частную жизнь и клевете. В деле, производство которого завершила прокуратура Неаполя, говорится о 33 эпизодах преследования (так называемого "сталкинга") с неприятными подробностями для чести и достоинства Санджулиано.
В частности, в одной из командировок Бочча в стремлении держать под контролем любовника запрещала ему справлять естественные потребности в закрытом туалете, пишет Open. Другим эпизодом стала фотография женщины на кинофестивале, сделанная ради запугивания министра, который был на том же мероприятии с женой. Также прокуратура заявила о контроле над телефоном министра через удаленный доступ и включила в материалы дела инцидент с 10-сантиметровой царапиной, которую Бочча оставила Санджулиано на его лысой голове после одной из ссор. Фотографии раны год назад облетели итальянские СМИ. А когда министр был в доме своих родителей, Бочча якобы "приказала ему продолжать разговор с ней по телефону, пока он признается жене в измене", пишут прокуроры, которых цитирует Open.
Перед тем как уйти в отставку, Санджулиано признался, что состоял в отношениях с Бочча, которая неоднократно сопровождала его в командировках и на рабочих встречах. В прямом эфире итальянского ТВ министр в слезах заверил, что тратил на женщину только личные, а не служебные средства, и попросил прощения у супруги. В апреле этого года трибунал министров Италии закрыл дело о предполагаемых финансовых нарушениях в отношении Санджулиано в ходе романа с Бочча после того, как следователи не нашли против него улик.
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