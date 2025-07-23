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В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.07.2025
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Тelegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:49:00+03:00
2025-07-23T22:49:00+03:00
2025-07-23T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Тelegram-канале. "Опасность по БПЛА, Херсонская область", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Сальдо: в Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА