https://ria.ru/20250723/trevoga-2030800441.html

В Таганроге объявили воздушную опасность

В Таганроге объявили воздушную опасность - РИА Новости, 23.07.2025

В Таганроге объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена по городу Таганрогу Ростовской области, жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, сообщила глава города Светлана... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:07:00+03:00

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2025-07-23T12:07:00+03:00

светлана камбулова

таганрог

ростовская область

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена по городу Таганрогу Ростовской области, жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание. Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам", - говорится в сообщении. По словам Камбуловой, сейчас работают силы ПВО. Она призвала жителей сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

таганрог

ростовская область

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светлана камбулова, таганрог, ростовская область, безопасность