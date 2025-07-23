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В Таганроге объявили воздушную опасность - РИА Новости, 23.07.2025
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12:07 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/trevoga-2030800441.html
В Таганроге объявили воздушную опасность
В Таганроге объявили воздушную опасность - РИА Новости, 23.07.2025
В Таганроге объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена по городу Таганрогу Ростовской области, жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, сообщила глава города Светлана... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:07:00+03:00
2025-07-23T12:07:00+03:00
светлана камбулова
таганрог
ростовская область
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена по городу Таганрогу Ростовской области, жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание. Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам", - говорится в сообщении. По словам Камбуловой, сейчас работают силы ПВО. Она призвала жителей сохранять спокойствие.
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светлана камбулова, таганрог, ростовская область, безопасность
Светлана Камбулова, Таганрог, Ростовская область, Безопасность
В Таганроге объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена по Таганрогу Ростовской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена по городу Таганрогу Ростовской области, жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
"Внимание. Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам", - говорится в сообщении.
По словам Камбуловой, сейчас работают силы ПВО. Она призвала жителей сохранять спокойствие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Светлана КамбуловаТаганрогРостовская областьБезопасность
 
 
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