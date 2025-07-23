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В Таганроге объявили воздушную опасность
В Таганроге объявили воздушную опасность - РИА Новости, 23.07.2025
В Таганроге объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена по городу Таганрогу Ростовской области, жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, сообщила глава города Светлана... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:07:00+03:00
2025-07-23T12:07:00+03:00
2025-07-23T12:07:00+03:00
светлана камбулова
таганрог
ростовская область
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена по городу Таганрогу Ростовской области, жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание. Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам", - говорится в сообщении. По словам Камбуловой, сейчас работают силы ПВО. Она призвала жителей сохранять спокойствие.
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светлана камбулова, таганрог, ростовская область, безопасность
Светлана Камбулова, Таганрог, Ростовская область, Безопасность
В Таганроге объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена по Таганрогу Ростовской области