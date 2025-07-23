https://ria.ru/20250723/trevoga-2030755150.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.07.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:20:00+03:00
2025-07-23T06:20:00+03:00
2025-07-23T06:20:00+03:00
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Опасность была объявлена во вторник в 17.23, она длилась почти 13 часов. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гладков: в Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА