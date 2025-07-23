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В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 23.07.2025
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06:06 23.07.2025 (обновлено: 06:12 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/trevoga-2030754186.html
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 23.07.2025
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:06:00+03:00
2025-07-23T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
россия
елец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.Опасность в регионе длилась около восьми часов."Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Чуть ранее, по данным ведомства, в Ельце, Елецком муниципальном районе, городе Липецке, Липецком муниципальном округе и Долгоруковском муниципальном районе был объявлен отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА". Она длилась около шести часов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
россия
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безопасность, липецкая область, россия, елец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Россия, Елец, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

На всей территории Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.
Опасность в регионе длилась около восьми часов.
"Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Чуть ранее, по данным ведомства, в Ельце, Елецком муниципальном районе, городе Липецке, Липецком муниципальном округе и Долгоруковском муниципальном районе был объявлен отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА". Она длилась около шести часов.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛипецкая областьРоссияЕлецМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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