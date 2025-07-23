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В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 23.07.2025

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T06:06:00+03:00

2025-07-23T06:06:00+03:00

2025-07-23T06:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

липецкая область

россия

елец

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.Опасность в регионе длилась около восьми часов."Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Чуть ранее, по данным ведомства, в Ельце, Елецком муниципальном районе, городе Липецке, Липецком муниципальном округе и Долгоруковском муниципальном районе был объявлен отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА". Она длилась около шести часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

россия

елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, липецкая область, россия, елец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)