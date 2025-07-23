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В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 23.07.2025
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:06:00+03:00
2025-07-23T06:06:00+03:00
2025-07-23T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.Опасность в регионе длилась около восьми часов."Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Чуть ранее, по данным ведомства, в Ельце, Елецком муниципальном районе, городе Липецке, Липецком муниципальном округе и Долгоруковском муниципальном районе был объявлен отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА". Она длилась около шести часов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, липецкая область, россия, елец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Россия, Елец, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
На всей территории Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности