https://ria.ru/20250723/trevoga-2030752610.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.07.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T05:31:00+03:00

2025-07-23T05:31:00+03:00

2025-07-23T05:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Опасность была объявлена во вторник в 23.09, она длилась шесть часов. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тульская область, дмитрий миляев