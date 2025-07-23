https://ria.ru/20250723/trevoga-2030742384.html
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.07.2025
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили в Мордовии, сообщает правительство республики в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T01:38:00+03:00
2025-07-23T01:38:00+03:00
2025-07-23T01:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика мордовия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Мордовии, сообщает правительство республики в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении правительства региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
На территории республики Мордовии объявили опасность атаки беспилотников