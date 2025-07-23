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В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников
В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.07.2025
В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:30:00+03:00
2025-07-23T00:30:00+03:00
2025-07-23T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он. Мельниченко отметил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников
Мельниченко: в Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников