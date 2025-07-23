https://ria.ru/20250723/tramp-2030991948.html

Трамп хочет привлечь к ответственности авторов теории о "российском следе"

Трамп хочет привлечь к ответственности авторов теории о "российском следе" - РИА Новости, 23.07.2025

Трамп хочет привлечь к ответственности авторов теории о "российском следе"

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы создателей опровергнутой теории о "российском следе" привлекли к ответственности, заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:30:00+03:00

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2025-07-23T21:30:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

барак обама

тулси габбард

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы создателей опровергнутой теории о "российском следе" привлекли к ответственности, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент хочет, чтобы за это наступила ответственность", - сказала Левитт на брифинге на просьбу прокомментировать заявление Трампа о том, что бывший президент Барак Обама виновен в госизмене. Ранее в среду директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену. Во вторник Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003228690.html

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в мире, сша, дональд трамп, барак обама, тулси габбард