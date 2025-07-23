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Трамп хочет привлечь к ответственности авторов теории о "российском следе" - РИА Новости, 23.07.2025
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21:30 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/tramp-2030991948.html
Трамп хочет привлечь к ответственности авторов теории о "российском следе"
Трамп хочет привлечь к ответственности авторов теории о "российском следе" - РИА Новости, 23.07.2025
Трамп хочет привлечь к ответственности авторов теории о "российском следе"
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы создателей опровергнутой теории о "российском следе" привлекли к ответственности, заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:30:00+03:00
2025-07-23T21:30:00+03:00
в мире
сша
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барак обама
тулси габбард
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы создателей опровергнутой теории о "российском следе" привлекли к ответственности, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент хочет, чтобы за это наступила ответственность", - сказала Левитт на брифинге на просьбу прокомментировать заявление Трампа о том, что бывший президент Барак Обама виновен в госизмене. Ранее в среду директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену. Во вторник Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.
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в мире, сша, дональд трамп, барак обама, тулси габбард
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Тулси Габбард
Трамп хочет привлечь к ответственности авторов теории о "российском следе"

Белый дом: Трамп хочет, чтобы создателей теории о российском следе наказали

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы создателей опровергнутой теории о "российском следе" привлекли к ответственности, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент хочет, чтобы за это наступила ответственность", - сказала Левитт на брифинге на просьбу прокомментировать заявление Трампа о том, что бывший президент Барак Обама виновен в госизмене.
Ранее в среду директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену.
Во вторник Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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В миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаТулси Габбард
 
 
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