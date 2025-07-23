https://ria.ru/20250723/tramp-2030762864.html

"Мы узнаем". Трамп неожиданно набросился на Киев

"Мы узнаем". Трамп неожиданно набросился на Киев - РИА Новости, 23.07.2025

"Мы узнаем". Трамп неожиданно набросился на Киев

Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами. "Байден передал... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:20:00+03:00

2025-07-23T08:20:00+03:00

2025-07-23T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами. "Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь, по идее, они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению", — сказал он. На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки включат батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250723/koshkovich-2030764398.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030771081.html

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в мире, киев, дональд трамп, сша, украина