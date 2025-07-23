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"Мы узнаем". Трамп неожиданно набросился на Киев - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 23.07.2025 (обновлено: 13:22 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/tramp-2030762864.html
"Мы узнаем". Трамп неожиданно набросился на Киев
"Мы узнаем". Трамп неожиданно набросился на Киев - РИА Новости, 23.07.2025
"Мы узнаем". Трамп неожиданно набросился на Киев
Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами. "Байден передал... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:20:00+03:00
2025-07-23T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
дональд трамп
сша
украина
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами. "Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь, по идее, они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению", — сказал он. На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки включат батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250723/koshkovich-2030764398.html
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030771081.html
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в мире, киев, дональд трамп, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Дональд Трамп, США, Украина
"Мы узнаем". Трамп неожиданно набросился на Киев

Трамп: Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами.

"Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь, по идее, они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
На Западе раскрыли, на что решился Зеленский в отношении США
08:44
На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки включат батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Профессор раскрыл, что произошло на Западе после решения Зеленского
09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДональд ТрампСШАУкраина
 
 
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