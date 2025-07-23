https://ria.ru/20250723/tramp-2030743468.html

Трамп заявил о, возможно, крупнейшей торговой сделке с Японией

Трамп заявил о, возможно, крупнейшей торговой сделке с Японией - РИА Новости, 23.07.2025

Трамп заявил о, возможно, крупнейшей торговой сделке с Японией

Президент США Дональд Трамп в среду в своей соцсети Truth Social заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T02:20:00+03:00

2025-07-23T02:20:00+03:00

2025-07-23T03:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в своей соцсети Truth Social заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%."Мы только что заключили крупную сделку с Японией, возможно, самую крупную сделку в истории. По моему указанию Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли", - написал Трамп.США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты, добавил Трамп, отметив, что пошлина в 15% будет зеркальной.

https://ria.ru/20250721/tupik-2030384832.html

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Дарья Буймова

в мире, япония, токио, сша, дональд трамп