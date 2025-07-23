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Трамп заявил о, возможно, крупнейшей торговой сделке с Японией
Трамп заявил о, возможно, крупнейшей торговой сделке с Японией - РИА Новости, 23.07.2025
Трамп заявил о, возможно, крупнейшей торговой сделке с Японией
Президент США Дональд Трамп в среду в своей соцсети Truth Social заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T02:20:00+03:00
2025-07-23T02:20:00+03:00
2025-07-23T03:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в своей соцсети Truth Social заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%."Мы только что заключили крупную сделку с Японией, возможно, самую крупную сделку в истории. По моему указанию Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли", - написал Трамп.США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты, добавил Трамп, отметив, что пошлина в 15% будет зеркальной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио, сша, дональд трамп
В мире, Япония, Токио, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о, возможно, крупнейшей торговой сделке с Японией
Трамп: Япония обещает инвестировать в США 550 миллиардов долларов