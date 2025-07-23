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Трамп находится в контакте с разработчиками законопроекта против России
Трамп находится в контакте с разработчиками законопроекта против России - РИА Новости, 23.07.2025
Трамп находится в контакте с разработчиками законопроекта против России
Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:39:00+03:00
2025-07-23T21:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных мерах останется за главой государства, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Все решения относительно санкций президент оставляет за собой", - сказала Левитт на брифинге в Белом доме.По ее словам, Трамп в близком контакте с сенаторами, в частности, Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и "глубоко вовлечен" в дискуссии.Конгресс дорабатывает последнюю неделю, а затем уйдет на перерыв. Трамп ранее объявил, что в начале сентября может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против РФ. К тому времени законодатели уже вернутся с каникул и смогут продолжить работу над инициативой Грэма.
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дональд трамп, в мире, россия, сша
Дональд Трамп, В мире, Россия, США
Трамп находится в контакте с разработчиками законопроекта против России
Трамп общается с разработчиками санкционного законопроекта против России
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных мерах останется за главой государства, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Все решения относительно санкций президент оставляет за собой", - сказала Левитт на брифинге в Белом доме.
По ее словам, Трамп
в близком контакте с сенаторами, в частности, Линдси Грэмом (внесен в РФ
в список террористов и экстремистов) и "глубоко вовлечен" в дискуссии.
Конгресс дорабатывает последнюю неделю, а затем уйдет на перерыв. Трамп ранее объявил, что в начале сентября может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против РФ. К тому времени законодатели уже вернутся с каникул и смогут продолжить работу над инициативой Грэма.