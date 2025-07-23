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Титов: Россия предложила учредить спецпосланника Генсека ООН по защите МСП - РИА Новости, 23.07.2025
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11:24 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/titov-2030793478.html
Титов: Россия предложила учредить спецпосланника Генсека ООН по защите МСП
Титов: Россия предложила учредить спецпосланника Генсека ООН по защите МСП - РИА Новости, 23.07.2025
Титов: Россия предложила учредить спецпосланника Генсека ООН по защите МСП
Россия предлагает учредить должность специального посланника генерального секретаря ООН по защите прав малых и средних предпринимателей (МСП) без официальной... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:24:00+03:00
2025-07-23T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия предлагает учредить должность специального посланника генерального секретаря ООН по защите прав малых и средних предпринимателей (МСП) без официальной оплаты его труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова. "Мы оформили официальную инициативу о назначении Специального посланника Генсека ООН по защите прав МСП. С нашей точки зрения, в свете нынешних финансовых трудностей ООН этот пост может функционировать без оплаты труда", - сказал Титов, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что Титов заявил о таком предложении по итогам встречи с заместителем Генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа, которая прошла в ходе Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Также, по словам Титова, Россия рассматривает итоговый документ Четвертой международной конференции по финансированию развития (ФФР4) в Севилье (Севильские обязательства) как базу интеграции МСП в глобальные цепочки поставок через торговое финансирование, экспортные сервисы и поддерживающую инфраструктуру. "Мы ожидаем продолжения дискуссий о поддержке МСП через экспортные гарантии, развитие "единых окон" таможенных систем и другие механизмы", - отметил он. Как также отметили в пресс-службе Титова, необходимы государственные инициативы поддержки МСП: платформы облигаций, налоговые льготы, субсидирование процентных ставок для устойчивых проектов, участие в смешанном финансировании. "Россия перезапускает программу поддержки МСП на фондовом рынке с акцентом на долевое финансирование. Предыдущая программа (2019-2024 годов в рамках нацпроекта МСП) показала отличные результаты", - говорится в сообщении. "Мы рады, что Севильские обязательства включили наши предложения по интеграции МСП в глобальные рынки через открытые технологии, онлайн-порталы и упрощенные лицензионные системы", - подчеркнул Титов. "Цифровая платформа МСП России и портал "Госуслуги" работают как "единые окна", предлагая бизнесу широкий спектр услуг - от информационно-образовательных до юридических и финансовых. Их ключевой компонент - цифровые суперсервисы: единые платформы, объединяющие регистрацию бизнеса, банковские услуги, доступ к кредитам и налоговую отчетность. Россия готова делиться этими технологиями", - добавил он.
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борис титов, россия, нью-йорк (город), севилья, оон, в мире
Борис Титов, Россия, Нью-Йорк (город), Севилья, ООН, В мире
Титов: Россия предложила учредить спецпосланника Генсека ООН по защите МСП

Титов: РФ предлагает учредить спецпосланника Генсека ООН по защите прав МСП

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия предлагает учредить должность специального посланника генерального секретаря ООН по защите прав малых и средних предпринимателей (МСП) без официальной оплаты его труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.
"Мы оформили официальную инициативу о назначении Специального посланника Генсека ООН по защите прав МСП. С нашей точки зрения, в свете нынешних финансовых трудностей ООН этот пост может функционировать без оплаты труда", - сказал Титов, его слова приводятся в сообщении.
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Отмечается, что Титов заявил о таком предложении по итогам встречи с заместителем Генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа, которая прошла в ходе Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке.
Также, по словам Титова, Россия рассматривает итоговый документ Четвертой международной конференции по финансированию развития (ФФР4) в Севилье (Севильские обязательства) как базу интеграции МСП в глобальные цепочки поставок через торговое финансирование, экспортные сервисы и поддерживающую инфраструктуру.
"Мы ожидаем продолжения дискуссий о поддержке МСП через экспортные гарантии, развитие "единых окон" таможенных систем и другие механизмы", - отметил он.
Как также отметили в пресс-службе Титова, необходимы государственные инициативы поддержки МСП: платформы облигаций, налоговые льготы, субсидирование процентных ставок для устойчивых проектов, участие в смешанном финансировании.
"Россия перезапускает программу поддержки МСП на фондовом рынке с акцентом на долевое финансирование. Предыдущая программа (2019-2024 годов в рамках нацпроекта МСП) показала отличные результаты", - говорится в сообщении.
"Мы рады, что Севильские обязательства включили наши предложения по интеграции МСП в глобальные рынки через открытые технологии, онлайн-порталы и упрощенные лицензионные системы", - подчеркнул Титов.
"Цифровая платформа МСП России и портал "Госуслуги" работают как "единые окна", предлагая бизнесу широкий спектр услуг - от информационно-образовательных до юридических и финансовых. Их ключевой компонент - цифровые суперсервисы: единые платформы, объединяющие регистрацию бизнеса, банковские услуги, доступ к кредитам и налоговую отчетность. Россия готова делиться этими технологиями", - добавил он.
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Борис ТитовРоссияНью-Йорк (город)СевильяООНВ мире
 
 
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