https://ria.ru/20250723/terrorist-2030953263.html
Житель Запорожской области получил 20 лет колонии за подготовку теракта
Житель Запорожской области получил 20 лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 23.07.2025
Житель Запорожской области получил 20 лет колонии за подготовку теракта
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Алексея Попадейкина, готовившегося по заданию украинской разведки взорвать жителя Запорожской... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:27:00+03:00
2025-07-23T19:27:00+03:00
2025-07-23T19:27:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Алексея Попадейкина, готовившегося по заданию украинской разведки взорвать жителя Запорожской области, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в период с 22 февраля 2022 года по 8 августа 2023 года Попадейкин согласился на предложение своего знакомого вступить в террористическое сообщество, которым руководил сотрудник СБУ, находящийся на территории Украины. В 2023 году Попадейкин получил данные о местонахождении тайника, из которого забрал взрывчатые вещества и взрывные устройства. Из них он изготовил СВУ, которое хранил у себя в гараже. Позже Попадейкин совместно с членом террористического сообщества разработали "план теракта в отношении жителя Запорожской области путем взрыва СВУ". Для этого Попадейкин на протяжении более двух недель вел за ним наблюдение. В августе 2023 года его задержали. "В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 700 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
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запорожская область, украина, служба безопасности украины
Запорожская область, Украина, Служба безопасности Украины
Житель Запорожской области получил 20 лет колонии за подготовку теракта
Житель Запорожской области получил 20 лет за подготовку теракта по указу Киева
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Алексея Попадейкина, готовившегося по заданию украинской разведки взорвать жителя Запорожской области, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в период с 22 февраля 2022 года по 8 августа 2023 года Попадейкин согласился на предложение своего знакомого вступить в террористическое сообщество, которым руководил сотрудник СБУ, находящийся на территории Украины.
В 2023 году Попадейкин получил данные о местонахождении тайника, из которого забрал взрывчатые вещества и взрывные устройства. Из них он изготовил СВУ, которое хранил у себя в гараже. Позже Попадейкин совместно с членом террористического сообщества разработали "план теракта в отношении жителя Запорожской области путем взрыва СВУ". Для этого Попадейкин на протяжении более двух недель вел за ним наблюдение. В августе 2023 года его задержали.
"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 700 тысяч рублей", - сказал представитель суда.