https://ria.ru/20250723/terrorist-2030953263.html

Житель Запорожской области получил 20 лет колонии за подготовку теракта

Житель Запорожской области получил 20 лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 23.07.2025

Житель Запорожской области получил 20 лет колонии за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Алексея Попадейкина, готовившегося по заданию украинской разведки взорвать жителя Запорожской... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:27:00+03:00

2025-07-23T19:27:00+03:00

2025-07-23T19:27:00+03:00

запорожская область

украина

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Алексея Попадейкина, готовившегося по заданию украинской разведки взорвать жителя Запорожской области, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в период с 22 февраля 2022 года по 8 августа 2023 года Попадейкин согласился на предложение своего знакомого вступить в террористическое сообщество, которым руководил сотрудник СБУ, находящийся на территории Украины. В 2023 году Попадейкин получил данные о местонахождении тайника, из которого забрал взрывчатые вещества и взрывные устройства. Из них он изготовил СВУ, которое хранил у себя в гараже. Позже Попадейкин совместно с членом террористического сообщества разработали "план теракта в отношении жителя Запорожской области путем взрыва СВУ". Для этого Попадейкин на протяжении более двух недель вел за ним наблюдение. В августе 2023 года его задержали. "В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 700 тысяч рублей", - сказал представитель суда.

https://ria.ru/20250723/terakty-2030876113.html

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, украина, служба безопасности украины