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Дворец Чираган в Стамбуле закрыли для посещения - РИА Новости, 23.07.2025
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13:13 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/territorija-2030825593.html
Дворец Чираган в Стамбуле закрыли для посещения
Дворец Чираган в Стамбуле закрыли для посещения - РИА Новости, 23.07.2025
Дворец Чираган в Стамбуле закрыли для посещения
Территория у дворца Чираган в Стамбуле, включая главный вход, в среду закрыта для входа из-за "встречи", сообщил РИА Новости сотрудник во дворце. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:13:00+03:00
2025-07-23T13:13:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Территория у дворца Чираган в Стамбуле, включая главный вход, в среду закрыта для входа из-за "встречи", сообщил РИА Новости сотрудник во дворце. "Вход на сегодня закрыт. Будет встреча", - сказал сотрудник. Так, ворота для въезда машин закрыты, пропускают только "избранных" после выяснения причины посещения. Людей, пришедших пешком, так же не пускают. Третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
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в мире, стамбул, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Стамбул, Россия, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Дворец Чираган в Стамбуле закрыли для посещения

Территория у дворца Чираган в Стамбуле закрыта для входа из-за встречи

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Территория у дворца Чираган в Стамбуле, включая главный вход, в среду закрыта для входа из-за "встречи", сообщил РИА Новости сотрудник во дворце.
"Вход на сегодня закрыт. Будет встреча", - сказал сотрудник.
Так, ворота для въезда машин закрыты, пропускают только "избранных" после выяснения причины посещения. Людей, пришедших пешком, так же не пускают.
Третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
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