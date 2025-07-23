https://ria.ru/20250723/territorija-2030825593.html

Дворец Чираган в Стамбуле закрыли для посещения

Дворец Чираган в Стамбуле закрыли для посещения - РИА Новости, 23.07.2025

Дворец Чираган в Стамбуле закрыли для посещения

Территория у дворца Чираган в Стамбуле, включая главный вход, в среду закрыта для входа из-за "встречи", сообщил РИА Новости сотрудник во дворце. РИА Новости, 23.07.2025

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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Территория у дворца Чираган в Стамбуле, включая главный вход, в среду закрыта для входа из-за "встречи", сообщил РИА Новости сотрудник во дворце. "Вход на сегодня закрыт. Будет встреча", - сказал сотрудник. Так, ворота для въезда машин закрыты, пропускают только "избранных" после выяснения причины посещения. Людей, пришедших пешком, так же не пускают. Третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html

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в мире, стамбул, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле