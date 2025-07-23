https://ria.ru/20250723/ternopol-2030935021.html

На Украине возобновились протесты из-за нового скандального закона о НАБУ

На Украине возобновились протесты из-за нового скандального закона о НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025

На Украине возобновились протесты из-за нового скандального закона о НАБУ

Акции протеста против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных органов проходят в Тернополе и Чернигове, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:50:00+03:00

2025-07-23T18:50:00+03:00

2025-07-23T20:36:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Акции протеста против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных органов проходят в Тернополе и Чернигове, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Тернополе представители молодежных общественных организаций собрались, чтобы протестовать против принятого Верховной радой законопроекта по НАБУ и САП", — говорится в публикации в Telegram-канале. По информации СМИ, протесты начались в Чернигове.Позднее телеканал сообщил, что акция также стартовала в Кривом Роге — родном городе Владимира Зеленского. В ней участвует около 150 человек. Кроме того, люди вышли на протесты в Киеве, Харькове, Николаеве, Житомире, Черновцах, Днепропетровске, Одессе, Львове, Хмельницком и Житомире. Участники митингов держат плакатами с надписями: "Нужно бороть коррупцию, а не органы, которые с ней борются", "Нет ликвидации права на справедливость", "Смерть диктатуре", "Снова к Европе спиной?", "Сливаете НАБУ? Будем сливать вас".Ранее в среду выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук анонсировал митинги против ограничения полномочий антикоррупционных органов.Подобные мероприятия прошли во вторник во многих городах, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и во Львове. На акции протеста вышли тысячи людей. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, они хотят оспорить решение Зеленского в Конституционном суде.Расследование против НАБУ* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250723/evropa-2030905940.html

https://ria.ru/20250723/rada-2030866501.html

https://ria.ru/20250723/nabu-2030864281.html

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киев

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Протесты против сокращения полномочий антикоррупционных ведомств в Киеве Протесты против сокращения полномочий антикоррупционных ведомств в Киеве 2025-07-23T18:50 true PT0M19S

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в мире, тернополь, чернигов, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу