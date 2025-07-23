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На Украине возобновились протесты из-за нового скандального закона о НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025
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18:50 23.07.2025 (обновлено: 20:36 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/ternopol-2030935021.html
На Украине возобновились протесты из-за нового скандального закона о НАБУ
На Украине возобновились протесты из-за нового скандального закона о НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025
На Украине возобновились протесты из-за нового скандального закона о НАБУ
Акции протеста против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных органов проходят в Тернополе и Чернигове, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:50:00+03:00
2025-07-23T20:36:00+03:00
в мире
тернополь
чернигов
киев
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Акции протеста против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных органов проходят в Тернополе и Чернигове, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Тернополе представители молодежных общественных организаций собрались, чтобы протестовать против принятого Верховной радой законопроекта по НАБУ и САП", — говорится в публикации в Telegram-канале. По информации СМИ, протесты начались в Чернигове.Позднее телеканал сообщил, что акция также стартовала в Кривом Роге — родном городе Владимира Зеленского. В ней участвует около 150 человек. Кроме того, люди вышли на протесты в Киеве, Харькове, Николаеве, Житомире, Черновцах, Днепропетровске, Одессе, Львове, Хмельницком и Житомире. Участники митингов держат плакатами с надписями: "Нужно бороть коррупцию, а не органы, которые с ней борются", "Нет ликвидации права на справедливость", "Смерть диктатуре", "Снова к Европе спиной?", "Сливаете НАБУ? Будем сливать вас".Ранее в среду выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук анонсировал митинги против ограничения полномочий антикоррупционных органов.Подобные мероприятия прошли во вторник во многих городах, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и во Львове. На акции протеста вышли тысячи людей. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, они хотят оспорить решение Зеленского в Конституционном суде.Расследование против НАБУ* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250723/evropa-2030905940.html
https://ria.ru/20250723/rada-2030866501.html
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тернополь
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Протесты против сокращения полномочий антикоррупционных ведомств в Киеве
Протесты против сокращения полномочий антикоррупционных ведомств в Киеве
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в мире, тернополь, чернигов, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Тернополь, Чернигов, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
На Украине возобновились протесты из-за нового скандального закона о НАБУ

В Тернополе и Чернигове начались акции протеста против закона о полномочиях НАБУ

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Акции протеста против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных органов проходят в Тернополе и Чернигове, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
Тернополе представители молодежных общественных организаций собрались, чтобы протестовать против принятого Верховной радой законопроекта по НАБУ и САП", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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По информации СМИ, протесты начались в Чернигове.
Позднее телеканал сообщил, что акция также стартовала в Кривом Роге — родном городе Владимира Зеленского. В ней участвует около 150 человек. Кроме того, люди вышли на протесты в Киеве, Харькове, Николаеве, Житомире, Черновцах, Днепропетровске, Одессе, Львове, Хмельницком и Житомире. Участники митингов держат плакатами с надписями: "Нужно бороть коррупцию, а не органы, которые с ней борются", "Нет ликвидации права на справедливость", "Смерть диктатуре", "Снова к Европе спиной?", "Сливаете НАБУ? Будем сливать вас".
Ранее в среду выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук анонсировал митинги против ограничения полномочий антикоррупционных органов.
Подобные мероприятия прошли во вторник во многих городах, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и во Львове. На акции протеста вышли тысячи людей. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.
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В Раде объяснили, почему не смогут исправить закон об ограничении НАБУ
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Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, они хотят оспорить решение Зеленского в Конституционном суде.

Расследование против НАБУ

  • СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Бюро заявило, что следственные действия проводились без постановления суда.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Гончаренко заявил, что обыски стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность в связи с этим расследованием СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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Вчера, 15:32
 
В миреТернопольЧерниговКиевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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