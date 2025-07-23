На Украине возобновились протесты из-за нового скандального закона о НАБУ
В Тернополе и Чернигове начались акции протеста против закона о полномочиях НАБУ
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Акции протеста против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных органов проходят в Тернополе и Чернигове, сообщил украинский телеканал "Общественное".
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"В Тернополе представители молодежных общественных организаций собрались, чтобы протестовать против принятого Верховной радой законопроекта по НАБУ и САП", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По информации СМИ, протесты начались в Чернигове.
Позднее телеканал сообщил, что акция также стартовала в Кривом Роге — родном городе Владимира Зеленского. В ней участвует около 150 человек. Кроме того, люди вышли на протесты в Киеве, Харькове, Николаеве, Житомире, Черновцах, Днепропетровске, Одессе, Львове, Хмельницком и Житомире. Участники митингов держат плакатами с надписями: "Нужно бороть коррупцию, а не органы, которые с ней борются", "Нет ликвидации права на справедливость", "Смерть диктатуре", "Снова к Европе спиной?", "Сливаете НАБУ? Будем сливать вас".
Ранее в среду выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук анонсировал митинги против ограничения полномочий антикоррупционных органов.
Подобные мероприятия прошли во вторник во многих городах, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и во Львове. На акции протеста вышли тысячи людей. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, они хотят оспорить решение Зеленского в Конституционном суде.
Расследование против НАБУ
- СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Бюро заявило, что следственные действия проводились без постановления суда.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
- Гончаренко заявил, что обыски стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность в связи с этим расследованием СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.