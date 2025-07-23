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Экспертиза помогла выяснить маршрут машины, подорванной на Крымском мосту
Экспертиза помогла выяснить маршрут машины, подорванной на Крымском мосту - РИА Новости, 23.07.2025
Экспертиза помогла выяснить маршрут машины, подорванной на Крымском мосту
Фототехническая экспертиза, проведенная по делу о подрыве машины на Крымском мосту, помогла выяснить маршрут авто, рассказал исполняющий обязанности директора... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:17:00+03:00
2025-07-23T23:17:00+03:00
2025-07-23T23:17:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Фототехническая экспертиза, проведенная по делу о подрыве машины на Крымском мосту, помогла выяснить маршрут авто, рассказал исполняющий обязанности директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александр Кречет в интервью "Российской газете". "В ходе фотовидеотехнической экспертизы по уголовному делу о подрыве автомобиля на Крымском мосту с помощью цифровой обработки фотоизображения установлены цифровые обозначения, которые помогли получить важные для следствия данные о маршруте движения автомобиля", - сказал он. Также, по его словам, до этого по уголовному делу по факту повреждения несущих конструкций Крымского моста проведено две строительно-технических экспертизы, установившие стоимость поврежденных конструкций, коммуникаций и инфраструктуры железнодорожной части объекта.
https://ria.ru/20221014/most-1824000151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост
Экспертиза помогла выяснить маршрут машины, подорванной на Крымском мосту
Экспертиза по делу о подрыве авто на Крымском мосту помогла выяснить ее маршрут