https://ria.ru/20250723/syrskiy-2030792633.html
Главком ВСУ посмеялся над предположениями об отставке, пишет WP
Главком ВСУ посмеялся над предположениями об отставке, пишет WP - РИА Новости, 23.07.2025
Главком ВСУ посмеялся над предположениями об отставке, пишет WP
Главком ВСУ Александр Сырский посмеялся над предположениями о своей возможной отставке, пишет американская газета Washington Post, взявшая у него интервью. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:18:00+03:00
2025-07-23T11:18:00+03:00
2025-07-23T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский посмеялся над предположениями о своей возможной отставке, пишет американская газета Washington Post, взявшая у него интервью. Как пишет издание, на этой неделе Сырскому исполнится 60 лет и он достигнет установленного на Украине пенсионного возраста. "Он посмеялся над любыми предположениями, что уйдет в отставку", - говорится в сообщении Washington Post. В марте депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что власти Украины рассматривают замену Сырскому после провала на курском направлении. Однако позднее он уточнил, что Сырский пока останется на своей должности. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. ВСУ понесли там значительные потери – более 76 тысяч убитых и раненых солдат и офицеров. В украинской армии у Сырского неоднозначная репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на то, что солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясником и Генералом-200. Кроме того, Сырский известен тем, что повел войска в "мясорубку" в Артемовске.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html
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в мире, украина, россия, курская область, александр сырский, алексей гончаренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Курская область, Александр Сырский, Алексей Гончаренко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Главком ВСУ посмеялся над предположениями об отставке, пишет WP
WP: Сырский предпенсионного возраста посмеялся над предположениями об отставке