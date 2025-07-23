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Жители Зольского района Кабардино-Балкарии передали автомобиль в зону СВО
Жители Зольского района Кабардино-Балкарии передали автомобиль в зону СВО - РИА Новости, 23.07.2025
Жители Зольского района Кабардино-Балкарии передали автомобиль в зону СВО
Жители Зольского района Кабардино-Балкарии передали для нужд участников специальной военной операции автомобиль "УАЗ", сообщил исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:34:00+03:00
2025-07-23T16:34:00+03:00
2025-07-23T16:34:00+03:00
надежные люди
зольский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Жители Зольского района Кабардино-Балкарии передали для нужд участников специальной военной операции автомобиль "УАЗ", сообщил исполняющий обязанности главы районной администрации Исмаил Докшоков. "Зольский район в очередной раз направил автотранспорт в зону специальной военной операции. Мы понимаем, как важно обеспечивать наших военных надежной техникой. Каждый переданный автомобиль – это помощь в эвакуации раненых, доставке боеприпасов и продовольствия, выполнении боевых задач", - говорится в сообщении. Отмечается, что жители района продолжат помогать бойцам, потому что их мужество и стойкость – залог безопасного будущего.
https://ria.ru/20250723/svo-2030850676.html
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зольский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво
Надежные люди, Зольский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО
Жители Зольского района Кабардино-Балкарии передали автомобиль в зону СВО
Жители Зольского района Кабардино-Балкарии передали автомобиль для бойцов СВО