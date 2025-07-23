https://ria.ru/20250723/svo-2030830643.html

Силы ПВО сбили за сутки 256 украинских дронов

Силы ПВО сбили за сутки 256 украинских дронов - РИА Новости, 23.07.2025

Силы ПВО сбили за сутки 256 украинских дронов

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили более 250 украинских дронов, ракету "Нептун" и шесть управляемых авиабомб, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:31:00+03:00

2025-07-23T13:31:00+03:00

2025-07-23T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили более 250 украинских дронов, ракету "Нептун" и шесть управляемых авиабомб, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 149 районах. Среди пораженных целей: Потери украинских войск за все время спецоперации составили:

https://ria.ru/20250720/obstanovka-2029994482.html

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Ольга Тузова

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Ольга Тузова

украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пво вс россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность