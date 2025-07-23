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Силы ПВО сбили за сутки 256 украинских дронов - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/svo-2030830643.html
Силы ПВО сбили за сутки 256 украинских дронов
Силы ПВО сбили за сутки 256 украинских дронов - РИА Новости, 23.07.2025
Силы ПВО сбили за сутки 256 украинских дронов
За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили более 250 украинских дронов, ракету "Нептун" и шесть управляемых авиабомб, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:31:00+03:00
2025-07-23T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пво вс россии
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безопасность
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили более 250 украинских дронов, ракету "Нептун" и шесть управляемых авиабомб, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 149 районах. Среди пораженных целей: Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
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украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пво вс россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ПВО ВС России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО сбили за сутки 256 украинских дронов

Российские силы ПВО сбили за сутки 256 беспилотников ВСУ и ракету "Нептун"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили более 250 украинских дронов, ракету "Нептун" и шесть управляемых авиабомб, сообщило Минобороны.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
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20 июля, 08:00
При этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 149 районах. Среди пораженных целей:
  • предприятие ВПК Украины,
  • цех сборки дронов и пункты управления ими;
  • склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения;
  • пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
  • 664 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 71 978 беспилотников;
  • 622 зенитных ракетных комплекса;
  • 24 305 танков и других боевых бронемашин;
  • 1581 боевая машина РСЗО;
  • 27 725 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 38 596 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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