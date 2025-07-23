Силы ПВО сбили за сутки 256 украинских дронов
Российские силы ПВО сбили за сутки 256 беспилотников ВСУ и ракету "Нептун"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили более 250 украинских дронов, ракету "Нептун" и шесть управляемых авиабомб, сообщило Минобороны.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Тактика тысячи порезов. Что происходит в зоне СВО
20 июля, 08:00
При этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 149 районах. Среди пораженных целей:
Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
- 664 самолета;
- 283 вертолета;
- 71 978 беспилотников;
- 622 зенитных ракетных комплекса;
- 24 305 танков и других боевых бронемашин;
- 1581 боевая машина РСЗО;
- 27 725 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 38 596 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18