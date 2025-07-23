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В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК* - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 23.07.2025 (обновлено: 16:19 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/svo-2030785159.html
В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК*
В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК* - РИА Новости, 23.07.2025
В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК*
Российские бойцы ликвидировали под Купянском в Харьковской области группу боевиков из "Русского добровольческого корпуса"*, рассказали РИА Новости в силовых... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:56:00+03:00
2025-07-23T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
украина
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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали под Купянском в Харьковской области группу боевиков из "Русского добровольческого корпуса"*, рассказали РИА Новости в силовых структурах."В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс", — сказал собеседник агентства.Чем известен ПерсПавлов родился в городе Иваново. В 2023 году, отбывая в колонии срок за наркотики, вызвался пойти добровольцем в зону СВО. Во время боевых действий сдался ВСУ и стал боевиком РДК*. Это формирование, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины, воюет на стороне украинских националистов против российских войск.Павлов активно рассказывал об этом в многочисленных интервью иностранным и украинским СМИ и даже получил некоторую известность. Его широко использовали для пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов в РДК*.В частности, он участвовал в боях на Сватовском участке фронта и в вылазке в село Козинка в Белгородской области в марте 2024 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030754675.html
https://ria.ru/20250529/prigovor-2019727114.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина
В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК*

В Харьковской области ликвидировали боевиков из РДК вместе с Павловым

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали под Купянском в Харьковской области группу боевиков из "Русского добровольческого корпуса"*, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс", — сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Чем известен Перс

Павлов родился в городе Иваново. В 2023 году, отбывая в колонии срок за наркотики, вызвался пойти добровольцем в зону СВО. Во время боевых действий сдался ВСУ и стал боевиком РДК*. Это формирование, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины, воюет на стороне украинских националистов против российских войск.
Павлов активно рассказывал об этом в многочисленных интервью иностранным и украинским СМИ и даже получил некоторую известность. Его широко использовали для пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов в РДК*.
В частности, он участвовал в боях на Сватовском участке фронта и в вылазке в село Козинка в Белгородской области в марте 2024 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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