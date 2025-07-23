https://ria.ru/20250723/svo-2030785159.html

В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК*

В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК* - РИА Новости, 23.07.2025

В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК*

Российские бойцы ликвидировали под Купянском в Харьковской области группу боевиков из "Русского добровольческого корпуса"*, рассказали РИА Новости в силовых... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:56:00+03:00

2025-07-23T10:56:00+03:00

2025-07-23T16:19:00+03:00

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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали под Купянском в Харьковской области группу боевиков из "Русского добровольческого корпуса"*, рассказали РИА Новости в силовых структурах."В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс", — сказал собеседник агентства.Чем известен ПерсПавлов родился в городе Иваново. В 2023 году, отбывая в колонии срок за наркотики, вызвался пойти добровольцем в зону СВО. Во время боевых действий сдался ВСУ и стал боевиком РДК*. Это формирование, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины, воюет на стороне украинских националистов против российских войск.Павлов активно рассказывал об этом в многочисленных интервью иностранным и украинским СМИ и даже получил некоторую известность. Его широко использовали для пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов в РДК*.В частности, он участвовал в боях на Сватовском участке фронта и в вылазке в село Козинка в Белгородской области в марте 2024 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030754675.html

https://ria.ru/20250529/prigovor-2019727114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина