https://ria.ru/20250723/sud-2030992407.html

Суд арестовал сотрудницу Baza по делу о даче взятки

Суд арестовал сотрудницу Baza по делу о даче взятки - РИА Новости, 23.07.2025

Суд арестовал сотрудницу Baza по делу о даче взятки

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 20 сентября сотрудницу Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову по делу о даче взятки, сообщил РИА Новости ее адвокат Егор... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:34:00+03:00

2025-07-23T21:34:00+03:00

2025-07-23T21:34:00+03:00

происшествия

москва

россия

красноярский край

глеб трифонов

telegram-канал baza

следственный комитет россии (ск рф)

обыски в офисе telegram-канала baza

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 20 сентября сотрудницу Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову по делу о даче взятки, сообщил РИА Новости ее адвокат Егор Филин. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября",- сказал он. Ранее суд также арестовал 20 сентября главного редактора Telegram-канала Глеба Трифонова. Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, главред издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ). Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. В Москве с ними будут проведены следственные действия, отмечали в СК.

https://ria.ru/20250723/baza-2030951019.html

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