https://ria.ru/20250723/sud-2030989857.html

Житель Таганрога отсудил у "Магнита" более 8,5 тысячи рублей

Житель Таганрога отсудил у "Магнита" более 8,5 тысячи рублей - РИА Новости, 23.07.2025

Житель Таганрога отсудил у "Магнита" более 8,5 тысячи рублей

Юрист из города Таганрога в Ростовской области отсудил у сети магазинов "Магнит" более 8,5 тысячи рублей за то, что его брату доставили три "Kinder-сюрприза" с... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:14:00+03:00

2025-07-23T21:14:00+03:00

2025-07-23T21:19:00+03:00

таганрог

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Юрист из города Таганрога в Ростовской области отсудил у сети магазинов "Магнит" более 8,5 тысячи рублей за то, что его брату доставили три "Kinder-сюрприза" с обычными игрушками, вместо коллекционных яиц с героями мультфильма "Леди Баг и Суперкот", рассказал РИА Новости участник этой истории, юрист Александр Питниченко. По словам собеседника агентства, история началась с того, что его брат решил заказать в онлайн-сервисе доставки Купер коллекционные яйца "Kinder-сюрприз" с героями мультфильма "Леди Баг и Суперкот". Продавались игрушки в сети розничных магазинов "Магнит". В комментариях при оформлении заказа он указал, что нужны "киндеры" именно с этими игрушками, которые должны были быть в специальной упаковке. "Когда мой брат оформлял заказ, эти три яйца, он прямо в комментариях специально написал – если нету "Леди Баг" в спецупаковке, то заказ надо отменить. В итоге ему привезли обычные стандартные Киндеры", - рассказал Питниченко. Он добавил, что эти "Kinder-сюрпризы" они не открывали (по упаковке было понятно, что они не коллекционные), а сразу обратились с претензией и к "Магниту", продавцу товара, и к "Куперу", который его доставил. В итоге никто не ответил, а после обращения в Роспотребнадзор им посоветовали обратиться в суд, что и было сделано, сообщил собеседник агентства. "В марте мы предъявили иск сразу к двоим, и к "Куперу" и к "Магниту", потому что было сложно понять, кто из них все же виноват. В конце мая суд вынес вердикт, решив, что это "косяк" Магнита, и с него эти деньги взыскал – 8 тысяч 722 рубля с копейками нам перечислили 16 июля", - сказал Питниченко. Он уточнил, что в эту сумму вошли стоимость яиц (почти 400 рублей) стоимость доставки (118 рублей), еще сумма за моральный вред, расходы на самого Питниченко, как юриста, расходы на фиксацию нарушения для суда, и неустойка. По словам собеседника агентства, "Магнит" решение судьи оспаривать не стал. Теперь, согласно решению суда, необходимо вернуть эти три "Kinder-сюрприза" продавцу, но пока он не торопится забирать их обратно, сообщил Питниченко.

https://ria.ru/20250703/pasport-2026951969.html

https://realty.ria.ru/20250710/magnit-2028290147.html

таганрог

ростовская область

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таганрог, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество