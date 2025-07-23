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Лидера "Фалунь Дафы"* приговорили к четырем годам колонии
Лидера "Фалунь Дафы"* приговорили к четырем годам колонии - РИА Новости, 23.07.2025
Лидера "Фалунь Дафы"* приговорили к четырем годам колонии
Тушинский суд Москвы приговорил лидера ассоциации запрещенной в России "Фалунь Дафа"* Наталью Миненкову к 4 годам колонии за организацию деятельности секты,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:02:00+03:00
2025-07-23T19:02:00+03:00
2025-07-23T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Тушинский суд Москвы приговорил лидера ассоциации запрещенной в России "Фалунь Дафа"* Наталью Миненкову к 4 годам колонии за организацию деятельности секты, сообщили РИА Новости суде. "Суд приговорил Миненкову к четырем годам колонии общего режима, а также лишил права заниматься общественной и политической деятельностью, в том числе с помощью интернета в течение 7 лет", - сказал собеседник агентства. В прениях сторон прокурор просил назначить подсудимой 4,5 года лишения свободы. Защита просила оправдать Миненкову, заявив, что в ее действиях отсутствует состав преступления. Сама Миненкова в последнем слове заявила, что "Фалуньгун"* был очень популярен в Китае, и он оказывает мощное воздействие на состояние организма, но "с приходом коммунизма к власти" движение стали запрещать. Она заявила, что оказалась на скамье подсудимых "из-за дружбы России и Китая, который запретил эту организацию у себя на территории". По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года обвиняемая и ее сообщники незаконно организовали в Москве деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"* (секта запрещена в РФ, ряд связанных с ней организаций признаны нежелательными и экстремистскими). Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь"** автора Ли Хунчжи (признана экстремистской литературой на территории России). Следственный комитет 3 мая сообщал об обысках у адептов запрещенной китайской секты "Фалуньгун"*, доводящей людей до самоубийства. В результате силовики задержали четырех человек. Следователи возбудили уголовное дело о незаконной деятельности нежелательной организации. Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив число своих последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.* секта запрещена в РФ, ряд связанных с ней организаций признаны нежелательными и экстремистскими** признана экстремистской литературой на территории России
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происшествия, россия, китай, москва
Происшествия, Россия, Китай, Москва
Лидера "Фалунь Дафы"* приговорили к четырем годам колонии
Суд в Москве приговорил лидера "Фалунь Дафа" Миненкову к четырем годам колонии
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Тушинский суд Москвы приговорил лидера ассоциации запрещенной в России "Фалунь Дафа"* Наталью Миненкову к 4 годам колонии за организацию деятельности секты, сообщили РИА Новости суде.
"Суд приговорил Миненкову к четырем годам колонии общего режима, а также лишил права заниматься общественной и политической деятельностью, в том числе с помощью интернета в течение 7 лет", - сказал собеседник агентства.
В прениях сторон прокурор просил назначить подсудимой 4,5 года лишения свободы.
Защита просила оправдать Миненкову, заявив, что в ее действиях отсутствует состав преступления. Сама Миненкова в последнем слове заявила, что "Фалуньгун"* был очень популярен в Китае
, и он оказывает мощное воздействие на состояние организма, но "с приходом коммунизма к власти" движение стали запрещать. Она заявила, что оказалась на скамье подсудимых "из-за дружбы России
и Китая, который запретил эту организацию у себя на территории".
По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года обвиняемая и ее сообщники незаконно организовали в Москве
деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"* (секта запрещена в РФ, ряд связанных с ней организаций признаны нежелательными и экстремистскими). Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь"** автора Ли Хунчжи (признана экстремистской литературой на территории России).
Следственный комитет 3 мая сообщал об обысках у адептов запрещенной китайской секты "Фалуньгун"*, доводящей людей до самоубийства. В результате силовики задержали четырех человек. Следователи возбудили уголовное дело о незаконной деятельности нежелательной организации.
Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив число своих последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США
.
По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа
США вела попытки организации цветных революций в России и Китае.
Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.
* секта запрещена в РФ, ряд связанных с ней организаций признаны нежелательными и экстремистскими
** признана экстремистской литературой на территории России