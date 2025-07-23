https://ria.ru/20250723/sud-2030926184.html

Суд арестовал главреда Baza Трифонова по обвинению в даче взятки

Суд арестовал главреда Baza Трифонова по обвинению в даче взятки - РИА Новости, 23.07.2025

Суд арестовал главреда Baza Трифонова по обвинению в даче взятки

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 20 сентября главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, передает... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:36:00+03:00

2025-07-23T18:36:00+03:00

2025-07-23T20:00:00+03:00

происшествия

москва

россия

глеб трифонов

telegram-канал baza

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030908063_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c2dd47bd59ad1675be9f9187f758f053.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 20 сентября главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября", — огласил решение судья. Трифонову вменяют дачу взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса России). На судебное заседание в Замоскворецкий районный суд по рассмотрению ходатайств об аресте Трифонова и сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой пришел российский журналист и издатель Арам Габрелянов. Следствие просило заключить главреда Baza под стражу, так как у того есть много коллег-журналистов и связи в правоохранительных органах. Также следователь уточнила, что Трифонову вменяется три эпизода коррупционной направленности. Защита, в свою очередь, попросила приобщить к материалам дела благодарственные письма и положительные характеристики на журналиста, уточнив, что имеется большое число поручительств за него. Адвокат добавил, что у его подзащитного на иждивении находятся ребенок, мать, а также бабушка и дедушка. Свою вину по уголовному делу Трифонов не признал. "Я не совершал того преступления, которое мне инкриминируют. Буду являться по первому требованию, не планирую скрываться. Я сам лично отдал свои паспорта — обычный и заграничный, все свои телефоны выдал добровольно, у меня даже нет возможности что-то скрыть", — сказал он.В суде в качестве свидетеля также выступила мать главреда. Она, в частности, сообщила, что не имеет постоянного источника дохода и сын помогает ей. Женщина добавила, что Трифонов — законопослушный гражданин и не намерен скрыться от следствия. Накануне в офисе Baza в Москве прошли обыски. Силовики изъяли компьютеры и документы редакции. Вечером Следственный комитет России сообщил, что главреда издания Глеба Трифонова и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий в Краснодарском, Красноярском краях и Белгородской области задержали трех сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.

https://ria.ru/20250723/zhurnalist-2030917977.html

https://ria.ru/20250723/zaschita-2030946277.html

https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, глеб трифонов, telegram-канал baza, следственный комитет россии (ск рф)