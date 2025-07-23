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Суд арестовал главреда Baza Трифонова по обвинению в даче взятки - РИА Новости, 23.07.2025
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18:36 23.07.2025 (обновлено: 20:00 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/sud-2030926184.html
Суд арестовал главреда Baza Трифонова по обвинению в даче взятки
Суд арестовал главреда Baza Трифонова по обвинению в даче взятки - РИА Новости, 23.07.2025
Суд арестовал главреда Baza Трифонова по обвинению в даче взятки
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 20 сентября главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, передает... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:36:00+03:00
2025-07-23T20:00:00+03:00
происшествия
москва
россия
глеб трифонов
telegram-канал baza
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 20 сентября главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября", — огласил решение судья. Трифонову вменяют дачу взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса России). На судебное заседание в Замоскворецкий районный суд по рассмотрению ходатайств об аресте Трифонова и сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой пришел российский журналист и издатель Арам Габрелянов. Следствие просило заключить главреда Baza под стражу, так как у того есть много коллег-журналистов и связи в правоохранительных органах. Также следователь уточнила, что Трифонову вменяется три эпизода коррупционной направленности. Защита, в свою очередь, попросила приобщить к материалам дела благодарственные письма и положительные характеристики на журналиста, уточнив, что имеется большое число поручительств за него. Адвокат добавил, что у его подзащитного на иждивении находятся ребенок, мать, а также бабушка и дедушка. Свою вину по уголовному делу Трифонов не признал. &quot;Я не совершал того преступления, которое мне инкриминируют. Буду являться по первому требованию, не планирую скрываться. Я сам лично отдал свои паспорта — обычный и заграничный, все свои телефоны выдал добровольно, у меня даже нет возможности что-то скрыть&quot;, — сказал он.В суде в качестве свидетеля также выступила мать главреда. Она, в частности, сообщила, что не имеет постоянного источника дохода и сын помогает ей. Женщина добавила, что Трифонов — законопослушный гражданин и не намерен скрыться от следствия. Накануне в офисе Baza в Москве прошли обыски. Силовики изъяли компьютеры и документы редакции. Вечером Следственный комитет России сообщил, что главреда издания Глеба Трифонова и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий в Краснодарском, Красноярском краях и Белгородской области задержали трех сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.
https://ria.ru/20250723/zhurnalist-2030917977.html
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происшествия, москва, россия, глеб трифонов, telegram-канал baza, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Глеб Трифонов, Telegram-канал Baza, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал главреда Baza Трифонова по обвинению в даче взятки

Суд арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Трифонова до 20 сентября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком районном суде Москвы
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком районном суде Москвы
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 20 сентября главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября", — огласил решение судья.
Медиаменеджер, журналист Арам Габрелянов в Замоскворецком районном суде Москвы во время избрания меры пресечения главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza
Вчера, 18:14
Трифонову вменяют дачу взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса России).
На судебное заседание в Замоскворецкий районный суд по рассмотрению ходатайств об аресте Трифонова и сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой пришел российский журналист и издатель Арам Габрелянов.
Следствие просило заключить главреда Baza под стражу, так как у того есть много коллег-журналистов и связи в правоохранительных органах. Также следователь уточнила, что Трифонову вменяется три эпизода коррупционной направленности.
Защита, в свою очередь, попросила приобщить к материалам дела благодарственные письма и положительные характеристики на журналиста, уточнив, что имеется большое число поручительств за него. Адвокат добавил, что у его подзащитного на иждивении находятся ребенок, мать, а также бабушка и дедушка.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова
Вчера, 19:07
Свою вину по уголовному делу Трифонов не признал.
«

"Я не совершал того преступления, которое мне инкриминируют. Буду являться по первому требованию, не планирую скрываться. Я сам лично отдал свои паспорта — обычный и заграничный, все свои телефоны выдал добровольно, у меня даже нет возможности что-то скрыть", — сказал он.

В суде в качестве свидетеля также выступила мать главреда. Она, в частности, сообщила, что не имеет постоянного источника дохода и сын помогает ей. Женщина добавила, что Трифонов — законопослушный гражданин и не намерен скрыться от следствия.
Накануне в офисе Baza в Москве прошли обыски. Силовики изъяли компьютеры и документы редакции. Вечером Следственный комитет России сообщил, что главреда издания Глеба Трифонова и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий в Краснодарском, Красноярском краях и Белгородской области задержали трех сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.
Кадры задержания полицейских, которые, по версии следствия, передавали информацию Telegram-каналу Baza - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza
Вчера, 17:48
 
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