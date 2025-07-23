https://ria.ru/20250723/sud-2030906079.html
Суд в Рязани продлил арест журналисту по делу о вымогательстве
Суд в Рязани продлил арест журналисту по делу о вымогательстве - РИА Новости, 23.07.2025
Суд в Рязани продлил арест журналисту по делу о вымогательстве
Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей главному редактору сетевого издания "Вид сбоку", члену партии "Яблоко" Константину Смирнову,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:39:00+03:00
2025-07-23T17:39:00+03:00
2025-07-23T17:39:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей главному редактору сетевого издания "Вид сбоку", члену партии "Яблоко" Константину Смирнову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее суд заключил под стражу Смирнова, которому вменяют вымогательство в крупном размере, и главного редактора рязанского выпуска "Новой газеты" Алексея Фролова, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере. Экс-журналистку Наталью Смольянинову суд отправил под домашний арест. Позднее Фролову меру пресечения смягчили, заменив также на домашний арест. На среду суд назначил рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста Смирнову. "Суд постановил... продлить срок содержания под стражей", - огласила судья. По версии следствия, Смирнов вместе со Смольяниновой вымогали у исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексея Роготовского 300 тысяч рублей за прекращение публикации порочащих его материалов. Фролов, как сообщалось на заседании суда, при посредничестве Смольяниновой получил от потерпевшего 100 тысяч рублей, а Роготовский в показаниях сообщил о достигнутой договоренности о ежемесячном платеже в том же размере в течение года. В апреле Фонд капремонта многоквартирных домов региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщал о назначении нового руководителя, и.о. гендиректора фонда стал Альберт Керян.
https://ria.ru/20250723/glavred-2030893229.html
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происшествия, рязань
Суд в Рязани продлил арест журналисту по делу о вымогательстве
Суд в Рязани продлил арест главному редактору "Вид сбоку" Смирнову
РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей главному редактору сетевого издания "Вид сбоку", члену партии "Яблоко" Константину Смирнову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее суд заключил под стражу Смирнова, которому вменяют вымогательство в крупном размере, и главного редактора рязанского выпуска "Новой газеты" Алексея Фролова, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере. Экс-журналистку Наталью Смольянинову суд отправил под домашний арест. Позднее Фролову меру пресечения смягчили, заменив также на домашний арест.
На среду суд назначил рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста Смирнову.
"Суд постановил... продлить срок содержания под стражей", - огласила судья.
По версии следствия, Смирнов вместе со Смольяниновой вымогали у исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексея Роготовского 300 тысяч рублей за прекращение публикации порочащих его материалов. Фролов, как сообщалось на заседании суда, при посредничестве Смольяниновой получил от потерпевшего 100 тысяч рублей, а Роготовский в показаниях сообщил о достигнутой договоренности о ежемесячном платеже в том же размере в течение года.
В апреле Фонд капремонта многоквартирных домов региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщал о назначении нового руководителя, и.о. гендиректора фонда стал Альберт Керян.