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Материалы об избрании меры пресечения главреду Baza поступили в суд - РИА Новости, 23.07.2025
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16:21 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/sud-2030878242.html
Материалы об избрании меры пресечения главреду Baza поступили в суд
Материалы об избрании меры пресечения главреду Baza поступили в суд - РИА Новости, 23.07.2025
Материалы об избрании меры пресечения главреду Baza поступили в суд
Материалы об избрании меры пресечения главному редактору Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взятки, поступили в Замоскворецкий суд Москвы, сообщил... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:21:00+03:00
2025-07-23T16:21:00+03:00
происшествия
москва
россия
красноярский край
глеб трифонов
алексей михальчик
telegram-канал baza
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Материалы об избрании меры пресечения главному редактору Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взятки, поступили в Замоскворецкий суд Москвы, сообщил журналистам его адвокат Алексей Михальчик. "Материалы дела поступили в Замоскворецкий районный суд города Москвы", - сказала защита. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что следствие намерено просить заключить Трифонова под стражу. Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что главреда Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Полиция пришла с обысками в офис и в квартиру главреда. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.
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происшествия, москва, россия, красноярский край, глеб трифонов, алексей михальчик, telegram-канал baza
Происшествия, Москва, Россия, Красноярский край, Глеб Трифонов, Алексей Михальчик, Telegram-канал Baza
Материалы об избрании меры пресечения главреду Baza поступили в суд

Адвокат Михальчик: материалы по делу главреда Baza Трифонова поступили в суд

© Фото : @gtrifonovГлеб Трифонов
Глеб Трифонов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : @gtrifonov
Глеб Трифонов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Материалы об избрании меры пресечения главному редактору Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взятки, поступили в Замоскворецкий суд Москвы, сообщил журналистам его адвокат Алексей Михальчик.
"Материалы дела поступили в Замоскворецкий районный суд города Москвы", - сказала защита.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что следствие намерено просить заключить Трифонова под стражу.
Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что главреда Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Полиция пришла с обысками в офис и в квартиру главреда. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.
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ПроисшествияМоскваРоссияКрасноярский крайГлеб ТрифоновАлексей МихальчикTelegram-канал Baza
 
 
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