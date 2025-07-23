https://ria.ru/20250723/sud-2030878242.html

Материалы об избрании меры пресечения главреду Baza поступили в суд

Материалы об избрании меры пресечения главреду Baza поступили в суд - РИА Новости, 23.07.2025

Материалы об избрании меры пресечения главреду Baza поступили в суд

Материалы об избрании меры пресечения главному редактору Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взятки, поступили в Замоскворецкий суд Москвы, сообщил... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:21:00+03:00

2025-07-23T16:21:00+03:00

2025-07-23T16:21:00+03:00

происшествия

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глеб трифонов

алексей михальчик

telegram-канал baza

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Материалы об избрании меры пресечения главному редактору Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взятки, поступили в Замоскворецкий суд Москвы, сообщил журналистам его адвокат Алексей Михальчик. "Материалы дела поступили в Замоскворецкий районный суд города Москвы", - сказала защита. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что следствие намерено просить заключить Трифонова под стражу. Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что главреда Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Полиция пришла с обысками в офис и в квартиру главреда. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.

https://ria.ru/20250723/baza-2030849424.html

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