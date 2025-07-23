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Суд продлил арест подозреваемому в стрельбе на вокзале в Россоши - РИА Новости, 23.07.2025
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15:56 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/sud-2030872123.html
Суд продлил арест подозреваемому в стрельбе на вокзале в Россоши
Суд продлил арест подозреваемому в стрельбе на вокзале в Россоши - РИА Новости, 23.07.2025
Суд продлил арест подозреваемому в стрельбе на вокзале в Россоши
Воронежский суд продлил до 23 августа меру пресечения подозреваемому в стрельбе на вокзале в Россоши, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:56:00+03:00
2025-07-23T15:56:00+03:00
происшествия
россошь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Воронежский суд продлил до 23 августа меру пресечения подозреваемому в стрельбе на вокзале в Россоши, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Продлили меру пресечения до 23 августа", — сообщили в пресс-службе. Ранее прокуратура сообщала, что 23 мая около 17.45 мск неизвестный устроил стрельбу по прохожим возле железнодорожного вокзала в городе Россошь, ранив одного из них. Позже региональное СУСК сообщило, что задержан ранее судимый 38-летний местный житель, он был арестован до 23 июля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. В Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк было опубликовано видео, на котором задержанный признавал вину и заявлял, что готов выдать оружие.
https://ria.ru/20250722/moskva-2030571343.html
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происшествия, россошь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россошь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд продлил арест подозреваемому в стрельбе на вокзале в Россоши

Суд в Воронеже продлил меру пресечения подозреваемому в стрельбе на вокзале

Подозреваемый в стрельбе на вокзале в городе Россошь. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Подозреваемый в стрельбе на вокзале в городе Россошь. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Подозреваемый в стрельбе на вокзале в городе Россошь. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Воронежский суд продлил до 23 августа меру пресечения подозреваемому в стрельбе на вокзале в Россоши, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Продлили меру пресечения до 23 августа", — сообщили в пресс-службе.
Ранее прокуратура сообщала, что 23 мая около 17.45 мск неизвестный устроил стрельбу по прохожим возле железнодорожного вокзала в городе Россошь, ранив одного из них. Позже региональное СУСК сообщило, что задержан ранее судимый 38-летний местный житель, он был арестован до 23 июля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
В Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк было опубликовано видео, на котором задержанный признавал вину и заявлял, что готов выдать оружие.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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ПроисшествияРоссошьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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