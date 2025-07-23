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Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским - РИА Новости, 23.07.2025
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12:00 23.07.2025 (обновлено: 13:51 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/sud-2030799260.html
Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским
Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским - РИА Новости, 23.07.2025
Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским
Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:00:00+03:00
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россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать "Международное движение сатанизма"* (иное название — "Международное движение сатанистов"*) экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", — огласил решение судья.Иск подали Минюст и Генпрокуратура. Верховный суд рассмотрел его за два заседания, дело слушалось тройкой судей.В Генпрокуратуре пояснили, что движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. Его участники публично призывают к уничтожению и осквернению православных храмов, совершают оккультные обряды, в том числе ритуальные убийства. Они используют единую символику и атрибутику, а их концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими. Кроме того, сатанисты тесно связаны с проявлениями радикального национализма и неонацизма. Иск о запрете движения стал итогом совместной работы по защите национальных интересов, укреплению безопасности в России, заявили РИА Новости в Минюсте.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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россия, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ
Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским

Верховный суд России запретил "Международное движение сатанизма"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Признать "Международное движение сатанизма"* (иное название — "Международное движение сатанистов"*) экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", — огласил решение судья.
Иск подали Минюст и Генпрокуратура. Верховный суд рассмотрел его за два заседания, дело слушалось тройкой судей.
В Генпрокуратуре пояснили, что движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. Его участники публично призывают к уничтожению и осквернению православных храмов, совершают оккультные обряды, в том числе ритуальные убийства. Они используют единую символику и атрибутику, а их концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими. Кроме того, сатанисты тесно связаны с проявлениями радикального национализма и неонацизма.
Иск о запрете движения стал итогом совместной работы по защите национальных интересов, укреплению безопасности в России, заявили РИА Новости в Минюсте.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским
3 июля, 16:47
 
РоссияГенеральная прокуратура РФВерховный суд РФ
 
 
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