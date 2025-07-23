https://ria.ru/20250723/sud-2030799260.html
Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским
Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским - РИА Новости, 23.07.2025
Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским
Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:00:00+03:00
2025-07-23T12:00:00+03:00
2025-07-23T13:51:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать "Международное движение сатанизма"* (иное название — "Международное движение сатанистов"*) экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", — огласил решение судья.Иск подали Минюст и Генпрокуратура. Верховный суд рассмотрел его за два заседания, дело слушалось тройкой судей.В Генпрокуратуре пояснили, что движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. Его участники публично призывают к уничтожению и осквернению православных храмов, совершают оккультные обряды, в том числе ритуальные убийства. Они используют единую символику и атрибутику, а их концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими. Кроме того, сатанисты тесно связаны с проявлениями радикального национализма и неонацизма. Иск о запрете движения стал итогом совместной работы по защите национальных интересов, укреплению безопасности в России, заявили РИА Новости в Минюсте.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250703/spisok-2026981382.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ
Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским
Верховный суд России запретил "Международное движение сатанизма"
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Признать "Международное движение сатанизма"* (иное название — "Международное движение сатанистов"*) экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", — огласил решение судья.
Иск подали Минюст и Генпрокуратура
. Верховный суд рассмотрел его за два заседания, дело слушалось тройкой судей.
В Генпрокуратуре пояснили, что движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. Его участники публично призывают к уничтожению и осквернению православных храмов, совершают оккультные обряды, в том числе ритуальные убийства. Они используют единую символику и атрибутику, а их концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими. Кроме того, сатанисты тесно связаны с проявлениями радикального национализма и неонацизма.
Иск о запрете движения стал итогом совместной работы по защите национальных интересов, укреплению безопасности в России, заявили РИА Новости в Минюсте.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.