https://ria.ru/20250723/sud-2030799260.html

Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским

Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским - РИА Новости, 23.07.2025

Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским

Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать "Международное движение сатанизма"* (иное название — "Международное движение сатанистов"*) экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", — огласил решение судья.Иск подали Минюст и Генпрокуратура. Верховный суд рассмотрел его за два заседания, дело слушалось тройкой судей.В Генпрокуратуре пояснили, что движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. Его участники публично призывают к уничтожению и осквернению православных храмов, совершают оккультные обряды, в том числе ритуальные убийства. Они используют единую символику и атрибутику, а их концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими. Кроме того, сатанисты тесно связаны с проявлениями радикального национализма и неонацизма. Иск о запрете движения стал итогом совместной работы по защите национальных интересов, укреплению безопасности в России, заявили РИА Новости в Минюсте.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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