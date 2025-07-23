https://ria.ru/20250723/sud-2030752096.html

Суд оставил под стражей экс-главу администрации Керчи

Суд оставил под стражей экс-главу администрации Керчи - РИА Новости, 23.07.2025

Суд оставил под стражей экс-главу администрации Керчи

Суд решил оставить под стражей бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, следует из документа,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T05:23:00+03:00

2025-07-23T05:23:00+03:00

2025-07-23T05:23:00+03:00

происшествия

республика крым

керчь

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд решил оставить под стражей бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Брусакова задержали в конце мая. Ему было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу на два месяца. Защита обжаловала данное решение. "Постановление Керченского городского суда Республики Крым от 30 мая 2025 года оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в документе. Отмечается, что такое решение было принято с учетом обстоятельств дела, тяжести преступления и данных о личности Брусакова. Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, преступление, в котором обвиняют Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи.

https://ria.ru/20250722/permskiykray-2030728082.html

https://realty.ria.ru/20250708/kuzbass-2027823049.html

республика крым

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика крым, керчь, сергей аксенов (политик)