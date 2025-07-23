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Суд оставил под стражей экс-главу администрации Керчи - РИА Новости, 23.07.2025
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05:23 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/sud-2030752096.html
Суд оставил под стражей экс-главу администрации Керчи
Суд оставил под стражей экс-главу администрации Керчи - РИА Новости, 23.07.2025
Суд оставил под стражей экс-главу администрации Керчи
Суд решил оставить под стражей бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, следует из документа,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:23:00+03:00
2025-07-23T05:23:00+03:00
происшествия
республика крым
керчь
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд решил оставить под стражей бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Брусакова задержали в конце мая. Ему было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу на два месяца. Защита обжаловала данное решение. "Постановление Керченского городского суда Республики Крым от 30 мая 2025 года оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в документе. Отмечается, что такое решение было принято с учетом обстоятельств дела, тяжести преступления и данных о личности Брусакова. Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, преступление, в котором обвиняют Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи.
https://ria.ru/20250722/permskiykray-2030728082.html
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происшествия, республика крым, керчь, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Керчь, Сергей Аксенов (политик)
Суд оставил под стражей экс-главу администрации Керчи

Суд оставил под стражей экс-главу администрации Керчи Святослава Брусакова

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд решил оставить под стражей бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Брусакова задержали в конце мая. Ему было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу на два месяца. Защита обжаловала данное решение.
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"Постановление Керченского городского суда Республики Крым от 30 мая 2025 года оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в документе.
Отмечается, что такое решение было принято с учетом обстоятельств дела, тяжести преступления и данных о личности Брусакова.
Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, преступление, в котором обвиняют Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета.
Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи.
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