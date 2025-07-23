https://ria.ru/20250723/sud-2030747714.html

Влади* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Влади* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов - РИА Новости, 23.07.2025

Влади* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Признанный иностранным агентом участник группы "Каста" рэпер Влади (Владислав Лешкевич)* обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:51:00+03:00

2025-07-23T03:51:00+03:00

2025-07-23T03:51:00+03:00

москва

россия

украина

московский городской суд

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Признанный иностранным агентом участник группы "Каста" рэпер Влади (Владислав Лешкевич)* обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Позднее жалоба Лешкевича* поступит в Мосгорсуд для рассмотрения. Замоскворецкий суд Москвы в июне отклонил иск рэпера к Минюсту РФ. В нем заявитель просил исключить его из реестра иностранных агентов из-за необоснованности решения, отметив, что оно также является политическим и дискриминационным. Представители Минюста в суде уточняли, что Лешкевич*, как установлено их проверкой, осуществляет создание совместно с иностранными НКО и НПО материалов, распространяет сообщения иноагентов в своих соцсетях, "находится под иностранным влиянием". Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе 2024 года. Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.​* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20250718/reestr-2030017451.html

https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html

москва

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, украина, московский городской суд