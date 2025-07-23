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Влади* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов - РИА Новости, 23.07.2025
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03:51 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/sud-2030747714.html
Влади* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов
Влади* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов - РИА Новости, 23.07.2025
Влади* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов
Признанный иностранным агентом участник группы "Каста" рэпер Влади (Владислав Лешкевич)* обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:51:00+03:00
2025-07-23T03:51:00+03:00
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россия
украина
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Признанный иностранным агентом участник группы "Каста" рэпер Влади (Владислав Лешкевич)* обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Позднее жалоба Лешкевича* поступит в Мосгорсуд для рассмотрения. Замоскворецкий суд Москвы в июне отклонил иск рэпера к Минюсту РФ. В нем заявитель просил исключить его из реестра иностранных агентов из-за необоснованности решения, отметив, что оно также является политическим и дискриминационным. Представители Минюста в суде уточняли, что Лешкевич*, как установлено их проверкой, осуществляет создание совместно с иностранными НКО и НПО материалов, распространяет сообщения иноагентов в своих соцсетях, "находится под иностранным влиянием". Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе 2024 года. Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.​* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20250718/reestr-2030017451.html
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москва, россия, украина, московский городской суд
Москва, Россия, Украина, Московский городской суд
Влади* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Рэпер Влади обжаловал отказ суда исключить его из реестра иноагентов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастник группы "Каста" Владислав "Влади" Лешкевич*
Участник группы Каста Владислав Влади Лешкевич* - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участник группы "Каста" Владислав "Влади" Лешкевич*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Признанный иностранным агентом участник группы "Каста" рэпер Влади (Владислав Лешкевич)* обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Минюст расширил реестр иноагентов
18 июля, 17:13
Позднее жалоба Лешкевича* поступит в Мосгорсуд для рассмотрения.
Замоскворецкий суд Москвы в июне отклонил иск рэпера к Минюсту РФ. В нем заявитель просил исключить его из реестра иностранных агентов из-за необоснованности решения, отметив, что оно также является политическим и дискриминационным.
Представители Минюста в суде уточняли, что Лешкевич*, как установлено их проверкой, осуществляет создание совместно с иностранными НКО и НПО материалов, распространяет сообщения иноагентов в своих соцсетях, "находится под иностранным влиянием".
Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе 2024 года. Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.​
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
Актриса Яна Троянова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Актрисе Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
16 июля, 03:26
 
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