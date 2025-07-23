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Около ста журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле
Около ста журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025
Около ста журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле
Пресс-центр в Стамбуле к третьему раунду переговоров РФ и Украины заработал для журналистов на территории дворца Чираган, за бейджами для освещения переговоров... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:13:00+03:00
2025-07-23T14:13:00+03:00
2025-07-23T16:16:00+03:00
в мире
стамбул
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украина
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Пресс-центр в Стамбуле к третьему раунду переговоров РФ и Украины заработал для журналистов на территории дворца Чираган, за бейджами для освещения переговоров России и Украины пришли уже более сотни журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Российские журналисты и представители средств массовой информации зарубежных стран собрались у дворца Чираган для получения бейджей для освещения третьего раунда переговоров России и Украины. Здесь же разместили пресс-центр - шатры со стульями и столами.Организаторы подготовили для журналистов угощение в виде местных сладостей, чая и кофе.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html
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Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле
Около сотни журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле, чтобы получить бейджи на переговоры России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-23T14:13
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в мире, стамбул, россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Стамбул, Россия, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Около ста журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле
Около ста журналистов собрались у дворца Чираган на переговоры РФ и Украины