https://ria.ru/20250723/stambul-2030843544.html

Около ста журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле

Около ста журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025

Около ста журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле

Пресс-центр в Стамбуле к третьему раунду переговоров РФ и Украины заработал для журналистов на территории дворца Чираган, за бейджами для освещения переговоров... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:13:00+03:00

2025-07-23T14:13:00+03:00

2025-07-23T16:16:00+03:00

в мире

стамбул

россия

украина

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Пресс-центр в Стамбуле к третьему раунду переговоров РФ и Украины заработал для журналистов на территории дворца Чираган, за бейджами для освещения переговоров России и Украины пришли уже более сотни журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Российские журналисты и представители средств массовой информации зарубежных стран собрались у дворца Чираган для получения бейджей для освещения третьего раунда переговоров России и Украины. Здесь же разместили пресс-центр - шатры со стульями и столами.Организаторы подготовили для журналистов угощение в виде местных сладостей, чая и кофе.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле Около сотни журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле, чтобы получить бейджи на переговоры России и Украины, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-23T14:13 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле