https://ria.ru/20250723/stambul-2030794041.html

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в условиях аномальной жары

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в условиях аномальной жары - РИА Новости, 23.07.2025

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в условиях аномальной жары

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоится в среду в Стамбуле на фоне аномальной жары, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:30:00+03:00

2025-07-23T11:30:00+03:00

2025-07-23T11:30:00+03:00

в мире

стамбул

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484783_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_18fca8e82018593d2b0bad9f2ede9db3.jpg

СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоится в среду в Стамбуле на фоне аномальной жары, передает корреспондент РИА Новости. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 25 июля в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 6-12 градусов средние показатели сезона. В частности, в Стамбуле температура в среду достигнет 37 градусов, влажность будет варьироваться в пределах 20-55%. "Ввиду аномальной жары рекомендуется избегать нахождения на открытом пространстве в период с 11.00 до 16.00, в первую очередь предупреждение касается пожилых, людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также детей. Имеется риск солнечного удара", - предупредило ведомство. Синоптик телеканала CNN Türk Орхан Шен предупредил, что из-за эффекта "острова тепла" в мегаполисе температура будет ощущаться как скорее +40. "Ультрафиолетовый индекс достигнет экстремальной отметки 11, не советуется находиться на улице под солнцем дольше пяти минут, иначе увеличивается риск теплового и солнечного удара, инсульта. Будет так жарко, что даже в море лучше не купаться", - заявил Шен. Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. В курортной Анталье пик жары ожидается в пятницу, когда термометры покажут 42 градуса. Самая высокая температура днем ожидается в провинции Айдын на юго-западе и в Диярбакыре и Шанлыурфе на востоке - порядка 45 градусов жары.

https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, россия, украина