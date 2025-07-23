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Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в условиях аномальной жары - РИА Новости, 23.07.2025
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11:30 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/stambul-2030794041.html
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в условиях аномальной жары
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в условиях аномальной жары - РИА Новости, 23.07.2025
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в условиях аномальной жары
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоится в среду в Стамбуле на фоне аномальной жары, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:30:00+03:00
2025-07-23T11:30:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоится в среду в Стамбуле на фоне аномальной жары, передает корреспондент РИА Новости. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 25 июля в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 6-12 градусов средние показатели сезона. В частности, в Стамбуле температура в среду достигнет 37 градусов, влажность будет варьироваться в пределах 20-55%. "Ввиду аномальной жары рекомендуется избегать нахождения на открытом пространстве в период с 11.00 до 16.00, в первую очередь предупреждение касается пожилых, людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также детей. Имеется риск солнечного удара", - предупредило ведомство. Синоптик телеканала CNN Türk Орхан Шен предупредил, что из-за эффекта "острова тепла" в мегаполисе температура будет ощущаться как скорее +40. "Ультрафиолетовый индекс достигнет экстремальной отметки 11, не советуется находиться на улице под солнцем дольше пяти минут, иначе увеличивается риск теплового и солнечного удара, инсульта. Будет так жарко, что даже в море лучше не купаться", - заявил Шен. Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. В курортной Анталье пик жары ожидается в пятницу, когда термометры покажут 42 градуса. Самая высокая температура днем ожидается в провинции Айдын на юго-западе и в Диярбакыре и Шанлыурфе на востоке - порядка 45 градусов жары.
https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html
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в мире, стамбул, россия, украина
В мире, Стамбул, Россия, Украина
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в условиях аномальной жары

Третий раунд переговоров РФ и Украины в Турции пройдет на фоне аномальной жары

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоится в среду в Стамбуле на фоне аномальной жары, передает корреспондент РИА Новости.
По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 25 июля в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 6-12 градусов средние показатели сезона.
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В частности, в Стамбуле температура в среду достигнет 37 градусов, влажность будет варьироваться в пределах 20-55%. "Ввиду аномальной жары рекомендуется избегать нахождения на открытом пространстве в период с 11.00 до 16.00, в первую очередь предупреждение касается пожилых, людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также детей. Имеется риск солнечного удара", - предупредило ведомство.
Синоптик телеканала CNN Türk Орхан Шен предупредил, что из-за эффекта "острова тепла" в мегаполисе температура будет ощущаться как скорее +40. "Ультрафиолетовый индекс достигнет экстремальной отметки 11, не советуется находиться на улице под солнцем дольше пяти минут, иначе увеличивается риск теплового и солнечного удара, инсульта. Будет так жарко, что даже в море лучше не купаться", - заявил Шен.
Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
В курортной Анталье пик жары ожидается в пятницу, когда термометры покажут 42 градуса. Самая высокая температура днем ожидается в провинции Айдын на юго-западе и в Диярбакыре и Шанлыурфе на востоке - порядка 45 градусов жары.
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