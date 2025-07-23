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Минюст США готовится к преследованию нарушителей пошлин Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
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23:41 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ssha-2031009615.html
Минюст США готовится к преследованию нарушителей пошлин Трампа, пишут СМИ
Минюст США готовится к преследованию нарушителей пошлин Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
Минюст США готовится к преследованию нарушителей пошлин Трампа, пишут СМИ
Минюст США готовится к судебному преследованию импортеров, уклоняющихся от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:41:00+03:00
2025-07-23T23:41:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минюст США готовится к судебному преследованию импортеров, уклоняющихся от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Федеральные прокуроры готовят почву для уголовного преследования компаний и отдельных лиц, пытающихся уклониться от уплаты пошлин США, в то время как президент Дональд Трамп готовит новый раунд пошлин на следующей неделе", - говорится в публикации. Как добавили агентству неназванные источники, прокуроры ищут потенциальные нарушения пошлин, введенных как при администрации Трампа, так и до его инаугурации в январе 2025 года. При этом неизвестно, насколько далеко продвинулось расследование возможного уклонения от уплаты пошлин, введенных Трампом. Глава отдела по расследованию уголовных дел минюста Мэттью Галеотти заявил агентству, что уголовно преследоваться будут "значительные" нарушения тарифной политика США, в то время как для решения проблем с ошибками и халатностью будет достаточно административного разбирательства. В качестве "значительных" нарушений Галеотти привел в пример занижение стоимости ввозимых товаров и указание неверных стран-производителей. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
https://ria.ru/20250722/ssha-2030661573.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Минюст США готовится к преследованию нарушителей пошлин Трампа, пишут СМИ

Bloomberg: Минюст США готовится к судебному преследованию импортеров

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минюст США готовится к судебному преследованию импортеров, уклоняющихся от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Федеральные прокуроры готовят почву для уголовного преследования компаний и отдельных лиц, пытающихся уклониться от уплаты пошлин США, в то время как президент Дональд Трамп готовит новый раунд пошлин на следующей неделе", - говорится в публикации.
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Как добавили агентству неназванные источники, прокуроры ищут потенциальные нарушения пошлин, введенных как при администрации Трампа, так и до его инаугурации в январе 2025 года. При этом неизвестно, насколько далеко продвинулось расследование возможного уклонения от уплаты пошлин, введенных Трампом.
Глава отдела по расследованию уголовных дел минюста Мэттью Галеотти заявил агентству, что уголовно преследоваться будут "значительные" нарушения тарифной политика США, в то время как для решения проблем с ошибками и халатностью будет достаточно административного разбирательства. В качестве "значительных" нарушений Галеотти привел в пример занижение стоимости ввозимых товаров и указание неверных стран-производителей.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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