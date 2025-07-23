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Глава нацразведки США пригрозила Обаме ответственностью за госизмену

Глава нацразведки США пригрозила Обаме ответственностью за госизмену - РИА Новости, 23.07.2025

Глава нацразведки США пригрозила Обаме ответственностью за госизмену

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе"... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:16:00+03:00

2025-07-23T21:16:00+03:00

2025-07-23T21:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену."Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство Трампа", — сказала она на брифинге в Белом доме.Как заявила Габбард, намеренно были созданы множественные ложные документы, противоречащие оценкам разведывательного сообщества. "Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены", — сказала глава спецслужбы.Она подчеркнула, что в документах разведки США нет указаний на то, что у Москвы были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году или что российское руководство желало победы Дональда Трампа.Как добавила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, Трамп хочет, чтобы создателей опровергнутой теории о "российском следе" привлекли к ответственности."Нужно провести расследование, каждого причастного нужно привлечь к ответственности", — сказала она, отвечая на вопрос о перспективах тюремного срока для экс-главы США Барака Обамы.На прошлой неделе Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало в СМИ фейки, что у ЦРУ якобы есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.

https://ria.ru/20250722/klinton-2030562052.html

https://ria.ru/20250722/obama-2030605981.html

https://ria.ru/20250722/tramp-2030724074.html

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сша, в мире, россия, тулси габбард, барак обама