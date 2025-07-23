Глава нацразведки США пригрозила Обаме ответственностью за госизмену
Директор разведки Габбард назвала действия Обамы покушением на госизмену
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБарак Обама
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Барак Обама. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену.
«
"Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство Трампа", — сказала она на брифинге в Белом доме.
Как заявила Габбард, намеренно были созданы множественные ложные документы, противоречащие оценкам разведывательного сообщества.
"Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены", — сказала глава спецслужбы.
Она подчеркнула, что в документах разведки США нет указаний на то, что у Москвы были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году или что российское руководство желало победы Дональда Трампа.
Как добавила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, Трамп хочет, чтобы создателей опровергнутой теории о "российском следе" привлекли к ответственности.
«
"Нужно провести расследование, каждого причастного нужно привлечь к ответственности", — сказала она, отвечая на вопрос о перспективах тюремного срока для экс-главы США Барака Обамы.
На прошлой неделе Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало в СМИ фейки, что у ЦРУ якобы есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.
Расследование "российского вмешательства"
Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
- ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;
- у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами;
- ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;
- спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.