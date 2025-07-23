https://ria.ru/20250723/ssha-2030956357.html

Эксперт предположил, с чем связано решение Трампа о выходе США из ЮНЕСКО

Эксперт предположил, с чем связано решение Трампа о выходе США из ЮНЕСКО - РИА Новости, 23.07.2025

Эксперт предположил, с чем связано решение Трампа о выходе США из ЮНЕСКО

Решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из ЮНЕСКО не имеет ничего общего с работой организации и было продиктовано исключительно идеологическими... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:37:00+03:00

2025-07-23T19:37:00+03:00

2025-07-23T19:37:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

дональд трамп

юнеско

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из ЮНЕСКО не имеет ничего общего с работой организации и было продиктовано исключительно идеологическими соображениями американской администрации, рассказал РИА Новости почетный профессор политических наук в Городском университете Нью-Йорка Томас Вайс. "Как и практически любое другое изменение в политике и решение (нынешней администрации — ред.), это решение было принято без обдумывания или анализа, (оно - ред.) является лишь интуитивной реакцией на любые совместные действия. Оно никак не было связано с работой ЮНЕСКО и полностью связано с идеологией администрации Трампа", — считает Вайс, занимавший в течение своей карьеры ряд важных постов в разных подразделениях Организации Объединенных Наций. Пор мнению профессора, другим фактором, повлиявшим на решение американского президента, стало то, что Палестина является членом ЮНЕСКО с 2011 года, что подкрепляет критику организации Вашингтоном, так как нынешнее американское правительство считает "любую позицию, критикующую Израиль, антисемитизмом". "Некоторые исследовательские и учебные мероприятия будут продолжены, хотя и в сокращенном виде… К сожалению, молодые сотрудники будут уволены, а программы сокращены. Таким образом, если ЮНЕСКО неэффективна сейчас, то в будущем она станет еще более неэффективной", — отметил Вайс, говоря о последствиях выхода США для организации. Профессор напомнил, что подобное произошло и в 2017 году, когда Трамп, тогда еще 45-й президент США, принял решение о выходе из ЮНЕСКО. Комментируя возможность того, что кто-либо в США, ООН или на мировой арене сможет убедить американского президента изменить свое решение, Вайс заявил, что шансов такого развития событий нет. "Как и во многих других вопросах, здесь нам придется дожидаться возвращения кого-либо ответственного на пост президента", — заключил профессор. Во вторник Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". Согласно сообщению пресс-службы Госдепа, выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США. Позднее генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила сожаление в связи с решением Вашингтона.

https://ria.ru/20250723/yunesko-2030792211.html

https://ria.ru/20250722/yunesko-2030631601.html

сша

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), дональд трамп, юнеско, государственный департамент сша