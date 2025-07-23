Эксперт предположил, с чем связано решение Трампа о выходе США из ЮНЕСКО
Политолог Вайс: выход США из ЮНЕСКО вызван идеологией администрации Трампа
© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из ЮНЕСКО не имеет ничего общего с работой организации и было продиктовано исключительно идеологическими соображениями американской администрации, рассказал РИА Новости почетный профессор политических наук в Городском университете Нью-Йорка Томас Вайс.
"Как и практически любое другое изменение в политике и решение (нынешней администрации — ред.), это решение было принято без обдумывания или анализа, (оно - ред.) является лишь интуитивной реакцией на любые совместные действия. Оно никак не было связано с работой ЮНЕСКО и полностью связано с идеологией администрации Трампа", — считает Вайс, занимавший в течение своей карьеры ряд важных постов в разных подразделениях Организации Объединенных Наций.
Пор мнению профессора, другим фактором, повлиявшим на решение американского президента, стало то, что Палестина является членом ЮНЕСКО с 2011 года, что подкрепляет критику организации Вашингтоном, так как нынешнее американское правительство считает "любую позицию, критикующую Израиль, антисемитизмом".
"Некоторые исследовательские и учебные мероприятия будут продолжены, хотя и в сокращенном виде… К сожалению, молодые сотрудники будут уволены, а программы сокращены. Таким образом, если ЮНЕСКО неэффективна сейчас, то в будущем она станет еще более неэффективной", — отметил Вайс, говоря о последствиях выхода США для организации.
Профессор напомнил, что подобное произошло и в 2017 году, когда Трамп, тогда еще 45-й президент США, принял решение о выходе из ЮНЕСКО.
Комментируя возможность того, что кто-либо в США, ООН или на мировой арене сможет убедить американского президента изменить свое решение, Вайс заявил, что шансов такого развития событий нет.
"Как и во многих других вопросах, здесь нам придется дожидаться возвращения кого-либо ответственного на пост президента", — заключил профессор.
Во вторник Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". Согласно сообщению пресс-службы Госдепа, выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США. Позднее генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила сожаление в связи с решением Вашингтона.
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