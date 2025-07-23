https://ria.ru/20250723/ssha-2030760471.html

США потратят более 250 миллионов долларов на военные объекты в Британии

США потратят более 250 миллионов долларов на военные объекты в Британии - РИА Новости, 23.07.2025

США потратят более 250 миллионов долларов на военные объекты в Британии

США потратят 253 миллиона долларов на строительство двух военных объектов в Великобритании из-за возможного возвращения американского ядерного оружия, выяснило... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:46:00+03:00

2025-07-23T07:46:00+03:00

2025-07-23T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. США потратят 253 миллиона долларов на строительство двух военных объектов в Великобритании из-за возможного возвращения американского ядерного оружия, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы ВВС США. Из них следует, что на авиабазе Лейкенхит планируют возвести главный командный пункт стоимостью 104 миллиона долларов. Он заменит объект, построенный в 1979 году. Кроме того, построят охранный комплекс Defender Operations Compound за 149 миллионов. Оба проекта входят в миссию Surety, направленную на обеспечение безопасности, контроля и готовности при использовании ядерного оружия.Командный пункт будет включать центры реагирования, связи и управления в ЧС, а также защиту от электромагнитного воздействия. На втором объекте разместят арсенал, склад, помещение для охраны и парк из 22 машин быстрого реагирования. Штат охраны увеличат на 221 человека — до 575. Завершить строительство планируют к 2031 году.Ядерные объекты в Британии модернизируют на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. В понедельник издание UK Defence Journal сообщило, что ВВС США впервые за 17 лет разместили ядерное оружие на базе Лейкенхит. По данным источников, они перебросили термоядерные авиабомбы B61-12. Ни воздушные силы, ни британские власти официально не комментируют эту информацию.Соединенные Штаты размещали ядерное оружие на базе Лейкенхит во времена холодной войны. В 2008 году состоялся последний известный его вывоз. Он был связан с сокращением вооружений в Европе. До этого там хранились 110 ядерных бомб.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250608/britanija-2021635000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, великобритания, нато, ядерное оружие, ввс сша