Названы сроки доставки военных грузов из США в Германию
Не менее 15 судов с военными грузами направят из США в Германию с июля по ноябрь
© AP Photo / Senior Airman Stephani BargeПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
© AP Photo / Senior Airman Stephani Barge
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Не менее 15 судов, занимающихся перевозкой американских военных грузов, направятся из США в немецкий порт Бремерхафен с июля по ноябрь на фоне заявления американского президента Дональда Трампа о новой схеме поставок помощи Украине, выяснило РИА Новости на основе открытых данных судоходных компаний.
Как ранее сообщал Трамп, страны НАТО договорились о новой схеме поставок: союзники закупают вооружение у США, после чего передают его Киеву. В рамках этого плана Пентагон заключил дополнительное соглашение с подрядчиками на 750 миллионов долларов, увеличив общую стоимость контрактов до 1,5 миллиарда.
Так, по данным на сайте американской компании American Roll-On Roll-Off Carrier (ARC), сотрудничающей с минобороны США, назначено одиннадцать рейсов в Германию с 22 июля по 3 ноября. В перевозках задействованы суда ARC Independence, ARC Defender, Patriot, ARC Integrity и ARC Endeavor.
Кроме того, четыре контейнеровоза (Maersk Columbus, Maersk Iowa, Maersk Montana и Maersk Tennessee) американской дочерней компании датской корпорации Maersk Group также должны прибыть в Бремерхафен в августе. Согласно графику, опубликованному на сайте компании, загрузка осуществляется в порту Норфолк, где размещено командование военных морских перевозок США.
Суда ARC, как правило, не перевозят ракеты или боеприпасы, они используются для доставки военной техники, включая бронемашины и установки HIMARS. В то же время, суда Maersk по своим габаритам и характеристикам подходят для перевозки ракетных систем, таких как Patriot и GMLRS.
Бремерхафен традиционно служит одним из ключевых логистических узлов НАТО и используется для переброски американской техники на Украину и в Восточную Европу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.