В США назвали вторичные санкции против России реальной возможностью
Глава Минэнерго Райт: санкции против российской нефти возможны
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Введение вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоносители, - "вполне реальная возможность", несмотря на сомнения рынка в серьезности соответствующих намерений администрации американского президента Дональда Трампа, заявил министр энергетики США Крис Райт телеканалу Fox News.
"Это оказывает огромное давление на Россию. Это самое сильное давление, которое на них оказывали. И президент Трамп всегда был полностью за мир, где бы это ни было. Я считаю, это вполне реальная возможность", - заявил глава минэнерго, отвечая на вопрос о том, считает ли он введение подобных мер эффективным шагом для прекращения конфликта на Украине.
Райт также выступил с утверждением, что США являются лидерами по производству нефти и газа, что дает стране возможность принимать решения, которые ранее казались немыслимыми.
Как ранее сообщало издание Economist, международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.