https://ria.ru/20250723/ssha-2030745093.html

В США назвали вторичные санкции против России реальной возможностью

В США назвали вторичные санкции против России реальной возможностью - РИА Новости, 23.07.2025

В США назвали вторичные санкции против России реальной возможностью

Введение вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоносители, - "вполне реальная возможность", несмотря на сомнения рынка в серьезности... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:10:00+03:00

2025-07-23T03:10:00+03:00

2025-07-23T03:10:00+03:00

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джон болтон

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Введение вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоносители, - "вполне реальная возможность", несмотря на сомнения рынка в серьезности соответствующих намерений администрации американского президента Дональда Трампа, заявил министр энергетики США Крис Райт телеканалу Fox News. На прошлой неделе Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100 % пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. "Это оказывает огромное давление на Россию. Это самое сильное давление, которое на них оказывали. И президент Трамп всегда был полностью за мир, где бы это ни было. Я считаю, это вполне реальная возможность", - заявил глава минэнерго, отвечая на вопрос о том, считает ли он введение подобных мер эффективным шагом для прекращения конфликта на Украине. Райт также выступил с утверждением, что США являются лидерами по производству нефти и газа, что дает стране возможность принимать решения, которые ранее казались немыслимыми. Как ранее сообщало издание Economist, международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, джон болтон, санкции в отношении россии