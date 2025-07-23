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Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине

Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 23.07.2025

Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине

Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в среду в соцсети X назвала Владимира Зеленского диктатором, который не хочет мира, и вновь... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T02:24:00+03:00

2025-07-23T02:24:00+03:00

2025-07-23T03:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в среду в соцсети X назвала Владимира Зеленского диктатором, который не хочет мира, и вновь призвала прекратить поставки американского оружия Украине. "В Киеве вспыхнули массовые протесты против... Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Украинский народ - молодец! Сбросьте его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия!" - написала Грин. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Данные сайты Рады свидетельствуют, что Зеленский подписал этот законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве и Львове. Митинг в Киеве проходит в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250722/spectator-2030728940.html

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, марджори тейлор грин, дональд трамп, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), нато