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Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 23.07.2025
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02:24 23.07.2025 (обновлено: 03:09 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/ssha-2030743574.html
Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине
Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 23.07.2025
Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине
Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в среду в соцсети X назвала Владимира Зеленского диктатором, который не хочет мира, и вновь... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T02:24:00+03:00
2025-07-23T03:09:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
марджори тейлор грин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в среду в соцсети X назвала Владимира Зеленского диктатором, который не хочет мира, и вновь призвала прекратить поставки американского оружия Украине. "В Киеве вспыхнули массовые протесты против... Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Украинский народ - молодец! Сбросьте его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия!" - написала Грин. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Данные сайты Рады свидетельствуют, что Зеленский подписал этот законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве и Львове. Митинг в Киеве проходит в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250722/spectator-2030728940.html
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, марджори тейлор грин, дональд трамп, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), НАТО
Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине

Грин заявила, что Зеленский не хочет мира, и призвала прекратить поставки оружия

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в среду в соцсети X назвала Владимира Зеленского диктатором, который не хочет мира, и вновь призвала прекратить поставки американского оружия Украине.
Киеве вспыхнули массовые протесты против... Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Украинский народ - молодец! Сбросьте его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия!" - написала Грин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Крупно просчитался". СМИ рассказали, на что ход Зеленского обрек Украину
Вчера, 22:00
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Данные сайты Рады свидетельствуют, что Зеленский подписал этот законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве и Львове. Митинг в Киеве проходит в непосредственной близости от здания офиса Зеленского.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
"Надвигающаяся катастрофа". Зеленскому сделали мрачное предупреждение
21 июля, 18:56
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийМарджори Тейлор ГринДональд ТрампВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)НАТО
 
 
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