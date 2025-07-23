https://ria.ru/20250723/ssha-2030741675.html

Пресс-секретарь Белого Дома посоветовала семье Байденов заткнуться

Пресс-секретарь Белого Дома посоветовала семье Байденов заткнуться - РИА Новости, 23.07.2025

Пресс-секретарь Белого Дома посоветовала семье Байденов заткнуться

Сын бывшего президента США Хантер Байден и его "преступная семейка" потеряли связь с подавляющим большинством американцев, заявила телеканалу Fox News... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T01:16:00+03:00

2025-07-23T01:16:00+03:00

2025-07-23T02:59:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Сын бывшего президента США Хантер Байден и его "преступная семейка" потеряли связь с подавляющим большинством американцев, заявила телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, посоветовав Байденам "сесть и заткнуться". В понедельник Channel 5 опубликовал на YouTube большое интервью с Хантером Байденом, в котором он, среди прочего, резко раскритиковал своих соотечественников, недовольных нелегальной миграцией. "Я считаю, что Хантеру и всей этой преступной семейке стоит трезво взглянуть в зеркало и осознать, как они подвели нашу страну. Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан", - прокомментировала это интервью Левитт. Ранее Белый дом резко ответил на критику миграционной политики администрации Трампа, прозвучавшую из уст Хантера Байдена. В официальном заявлении администрация предположила, что сын экс-президента просто недоволен из-за ужесточения контроля за ввозом наркотических веществ в страну. Хантер Байден вошел в историю как первый ребенок действующего президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. В Калифорнии ему вменяют два эпизода умышленного уклонения от уплаты налогов, согласно обвинительному заключению, он тратил крупные суммы на услуги эскортниц и приобретение наркотиков. Отдельное уголовное дело было возбуждено в Делавэре, где Байдену-младшему вменяют незаконное владение пистолетом "Кольт" в период, когда он, по версии следствия, уже знал о своей наркотической зависимости. Накануне передачи власти Джо Байден подписал указ о помиловании сына. Этот поступок вызвал резонанс, особенно на фоне предыдущих заявлений президента о недопустимости вмешательства в судебные процессы. Дональд Трамп охарактеризовал помилование как "очевидное злоупотребление властью", подрывающее основы правовой системы США.

https://ria.ru/20250722/tramp-2030724074.html

https://ria.ru/20250714/bajden-2028927347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, хантер байден, дональд трамп, джо байден