https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030920004.html
Спецоперация, 23 июля: ВС России освободили Варачино в Сумской области
Спецоперация, 23 июля: ВС России освободили Варачино в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2025
Спецоперация, 23 июля: ВС России освободили Варачино в Сумской области
Российские войска взяли под контроль Варачино в Сумской области, делегация РФ прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной, три... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:22:00+03:00
2025-07-23T18:22:00+03:00
2025-07-23T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Варачино в Сумской области, делегация РФ прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной, три человека ранены в Ростовской области после атаки БПЛА. ВС России взяли под контроль Варачино в Сумской области Российские войска взяли под контроль населенный пункт Варачино в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1220 военнослужащих. Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки БПЛА, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун". Российская делегация прибыла в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что на переговорах в Стамбуле будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию и продолжением взаимных обменов. Он добавил, что всю работу по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая, второй - 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. ПВО сбила ночью 33 БПЛА над регионами России Российские средства ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников над Тульской областью, 11 - над Ростовской, шесть - над Нижегородской, два – над Брянской, один - над Курской и один - над Калужской. Три человека ранены в Ростовской области после атаки БПЛА Украинские беспилотники ночью атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП доставлен житель дома по улице Аксайская, 12, врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. ФСБ задержали агента СБУ в Нижегородской области Агент СБУ задержан в Нижегородской области, у него нашли взрывчатые вещества и составные части БПЛА, сообщили в ФСБ России. Правоохранителями установлено, что задержанный, проживая на территории Украины, был завербован СБУ в 2024 году для осуществления за денежное вознаграждение деятельности, направленной против безопасности России. Находясь в РФ, он был обучен конспиративным способам связи, обращению со взрывчатыми веществами, а также проинструктирован о способах выполнения заданий и снабжен денежными средствами. В ведомстве добавили, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 275 (государственная измена) и частью первой статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России, решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Варачино в Сумской области, делегация РФ прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной, три человека ранены в Ростовской области после атаки БПЛА.
ВС России взяли под контроль Варачино в Сумской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Варачино в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1220 военнослужащих. Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки БПЛА, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун".
Российская делегация прибыла в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. Встреча делегаций РФ
и Украины
планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула
в 19.00 мск. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский
. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин
, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков
, замминистра обороны Александр Фомин
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
уточнил, что на переговорах в Стамбуле будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию и продолжением взаимных обменов. Он добавил, что всю работу по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече Владимира Путина
и Владимира Зеленского
.
Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая, второй - 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших.
ПВО сбила ночью 33 БПЛА над регионами России
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников над Тульской областью
, 11 - над Ростовской, шесть - над Нижегородской, два – над Брянской, один - над Курской и один - над Калужской.
Три человека ранены в Ростовской области после атаки БПЛА
Украинские беспилотники ночью атаковали Новочеркасск
, Шахты
, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы
Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь
.
"В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП доставлен житель дома по улице Аксайская, 12, врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.
ФСБ задержали агента СБУ в Нижегородской области
Агент СБУ задержан в Нижегородской области, у него нашли взрывчатые вещества и составные части БПЛА, сообщили в ФСБ России.
Правоохранителями установлено, что задержанный, проживая на территории Украины, был завербован СБУ в 2024 году для осуществления за денежное вознаграждение деятельности, направленной против безопасности России.
Находясь в РФ, он был обучен конспиративным способам связи, обращению со взрывчатыми веществами, а также проинструктирован о способах выполнения заданий и снабжен денежными средствами.
В ведомстве добавили, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 275 (государственная измена) и частью первой статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России, решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.