https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030920004.html

Спецоперация, 23 июля: ВС России освободили Варачино в Сумской области

Спецоперация, 23 июля: ВС России освободили Варачино в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2025

Спецоперация, 23 июля: ВС России освободили Варачино в Сумской области

Российские войска взяли под контроль Варачино в Сумской области, делегация РФ прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной, три... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:22:00+03:00

2025-07-23T18:22:00+03:00

2025-07-23T18:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Варачино в Сумской области, делегация РФ прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной, три человека ранены в Ростовской области после атаки БПЛА. ВС России взяли под контроль Варачино в Сумской области Российские войска взяли под контроль населенный пункт Варачино в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1220 военнослужащих. Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки БПЛА, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун". Российская делегация прибыла в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что на переговорах в Стамбуле будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию и продолжением взаимных обменов. Он добавил, что всю работу по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая, второй - 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. ПВО сбила ночью 33 БПЛА над регионами России Российские средства ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников над Тульской областью, 11 - над Ростовской, шесть - над Нижегородской, два – над Брянской, один - над Курской и один - над Калужской. Три человека ранены в Ростовской области после атаки БПЛА Украинские беспилотники ночью атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП доставлен житель дома по улице Аксайская, 12, врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. ФСБ задержали агента СБУ в Нижегородской области Агент СБУ задержан в Нижегородской области, у него нашли взрывчатые вещества и составные части БПЛА, сообщили в ФСБ России. Правоохранителями установлено, что задержанный, проживая на территории Украины, был завербован СБУ в 2024 году для осуществления за денежное вознаграждение деятельности, направленной против безопасности России. Находясь в РФ, он был обучен конспиративным способам связи, обращению со взрывчатыми веществами, а также проинструктирован о способах выполнения заданий и снабжен денежными средствами. В ведомстве добавили, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 275 (государственная измена) и частью первой статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России, решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250723/kreml-2030820653.html

https://ria.ru/20250723/dnr-2030874403.html

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030880734.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030893351.html

россия

украина

стамбул

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россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)