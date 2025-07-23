В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК*
В Харьковской области уничтожили боевиков из РДК, в том числе Павлова
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Под Купянском в Харьковской области уничтожили группу военнослужащих из подразделения "Русский добровольческий корпус"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс", — рассказал собеседник агентства.
Кто такой Перс
Павлов родился в России в городе Иваново. Отбывал наказание в колонии по статье 228 Уголовного кодекса. Вызвался добровольцем в 2023 году в зону проведения специальной военной операции, но во время боевых действий добровольно сдался в плен ВСУ и перешел в подразделение РДК*, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины.
Известность в медиаполе он получил благодаря многочисленным интервью иностранным и украинским СМИ. Его активно использовали для пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов в РДК*.
В частности, боевик принимал участие в боях на Сватовском участке фронта, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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