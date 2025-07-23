https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030757469.html

В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК*

В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК* - РИА Новости, 23.07.2025

В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК*

Под Купянском в Харьковской области уничтожили группу военнослужащих из подразделения "Русский добровольческий корпус"*, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:12:00+03:00

2025-07-23T07:12:00+03:00

2025-07-23T09:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Под Купянском в Харьковской области уничтожили группу военнослужащих из подразделения "Русский добровольческий корпус"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс", — рассказал собеседник агентства.Кто такой ПерсПавлов родился в России в городе Иваново. Отбывал наказание в колонии по статье 228 Уголовного кодекса. Вызвался добровольцем в 2023 году в зону проведения специальной военной операции, но во время боевых действий добровольно сдался в плен ВСУ и перешел в подразделение РДК*, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины.Известность в медиаполе он получил благодаря многочисленным интервью иностранным и украинским СМИ. Его активно использовали для пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов в РДК*.В частности, боевик принимал участие в боях на Сватовском участке фронта, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250424/rasprava-2013232596.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, харьковская область, михаил павлов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф