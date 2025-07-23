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В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК* - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:12 23.07.2025 (обновлено: 09:04 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030757469.html
В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК*
В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК* - РИА Новости, 23.07.2025
В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК*
Под Купянском в Харьковской области уничтожили группу военнослужащих из подразделения "Русский добровольческий корпус"*, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:12:00+03:00
2025-07-23T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
михаил павлов
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Под Купянском в Харьковской области уничтожили группу военнослужащих из подразделения "Русский добровольческий корпус"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.&quot;В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс&quot;, — рассказал собеседник агентства.Кто такой ПерсПавлов родился в России в городе Иваново. Отбывал наказание в колонии по статье 228 Уголовного кодекса. Вызвался добровольцем в 2023 году в зону проведения специальной военной операции, но во время боевых действий добровольно сдался в плен ВСУ и перешел в подразделение РДК*, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины.Известность в медиаполе он получил благодаря многочисленным интервью иностранным и украинским СМИ. Его активно использовали для пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов в РДК*.В частности, боевик принимал участие в боях на Сватовском участке фронта, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250424/rasprava-2013232596.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, харьковская область, михаил павлов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Михаил Павлов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области уничтожили группу боевиков из РДК*

В Харьковской области уничтожили боевиков из РДК, в том числе Павлова

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Под Купянском в Харьковской области уничтожили группу военнослужащих из подразделения "Русский добровольческий корпус"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс", — рассказал собеседник агентства.

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24 апреля, 16:20

Кто такой Перс

Павлов родился в России в городе Иваново. Отбывал наказание в колонии по статье 228 Уголовного кодекса. Вызвался добровольцем в 2023 году в зону проведения специальной военной операции, но во время боевых действий добровольно сдался в плен ВСУ и перешел в подразделение РДК*, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины.
Известность в медиаполе он получил благодаря многочисленным интервью иностранным и украинским СМИ. Его активно использовали для пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов в РДК*.
В частности, боевик принимал участие в боях на Сватовском участке фронта, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьМихаил ПавловВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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