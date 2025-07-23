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Бойцы "Востока" рассказали об освобождении населенного пункта в ДНР - РИА Новости, 23.07.2025
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Бойцы "Востока" рассказали об освобождении населенного пункта в ДНР
Бойцы "Востока" рассказали об освобождении населенного пункта в ДНР - РИА Новости, 23.07.2025
Бойцы "Востока" рассказали об освобождении населенного пункта в ДНР
Военнослужащие морской пехоты группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населенных пунктов в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:07:00+03:00
2025-07-23T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населенных пунктов в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Военнослужащие 336-й отдельной бригады морской пехоты поделились подробностями освобождения населенного пункта Комар в ДНР. Командир взвода с позывным "Казбек" рассказал, как он с боевыми товарищами, соблюдая все меры предосторожности, смог попасть в труднопроходимую местность. "Была поставлена задача командиром батальона - зайти в Комар и зачистить. Пошли по посадке, но она оказалась непроходимой. Когда солнце стало садиться, решили двигаться по открытке вдоль посадки. Как только слышали коптер сверху - сразу ныряли обратно. В итоге так продвинулись гораздо быстрее", - рассказал "Казбек". Командир штурмовой бригады с позывным "Тритор" добавил, что его группа бойцов первая вошла в Комар и заняла контрольную точку для ведения круговой обороны. После чего они вывесили флаги своей бригады. "Моя группа зашла после долгого перехода первой в Комар и заняла обусловленную контрольную точку для ведения круговой обороны. После... мы вывесили флаги нашей бригады, нашего подразделения, российский флаг, перед этим скинув вражеский флаг. Дальше мы, когда держали оборону, взяли еще пленного. Добыли информацию, сохранили жизнь", - пояснил "Тритор". Штурмовик с позывным "Кинолог" отметил, что он с сослуживцами спас жизнь бойцу ВСУ, который вышел им навстречу с поднятыми руками. "Сидели в закрепе, наблюдаем - из-за угла выходит противник с поднятыми руками. Огонь по нему не открывали. В воздухе висели вражеские птички, по нему начали работать минометы, прилетели FPV-дроны. Он начал бежать к нам, мы кричали ему "быстрее, быстрее", завели в здание и тем самым сохранили ему жизнь", - поделился штурмовик.
https://ria.ru/20240912/morpekhi-1972203638.html
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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Бойцы "Востока" рассказали об освобождении населенного пункта в ДНР

Морпехи группировки Восток рассказали об освобождении населенного пункта Комар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населенных пунктов в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Военнослужащие 336-й отдельной бригады морской пехоты поделились подробностями освобождения населенного пункта Комар в ДНР. Командир взвода с позывным "Казбек" рассказал, как он с боевыми товарищами, соблюдая все меры предосторожности, смог попасть в труднопроходимую местность.
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"Была поставлена задача командиром батальона - зайти в Комар и зачистить. Пошли по посадке, но она оказалась непроходимой. Когда солнце стало садиться, решили двигаться по открытке вдоль посадки. Как только слышали коптер сверху - сразу ныряли обратно. В итоге так продвинулись гораздо быстрее", - рассказал "Казбек".
Командир штурмовой бригады с позывным "Тритор" добавил, что его группа бойцов первая вошла в Комар и заняла контрольную точку для ведения круговой обороны. После чего они вывесили флаги своей бригады.
"Моя группа зашла после долгого перехода первой в Комар и заняла обусловленную контрольную точку для ведения круговой обороны. После... мы вывесили флаги нашей бригады, нашего подразделения, российский флаг, перед этим скинув вражеский флаг. Дальше мы, когда держали оборону, взяли еще пленного. Добыли информацию, сохранили жизнь", - пояснил "Тритор".
Штурмовик с позывным "Кинолог" отметил, что он с сослуживцами спас жизнь бойцу ВСУ, который вышел им навстречу с поднятыми руками.
"Сидели в закрепе, наблюдаем - из-за угла выходит противник с поднятыми руками. Огонь по нему не открывали. В воздухе висели вражеские птички, по нему начали работать минометы, прилетели FPV-дроны. Он начал бежать к нам, мы кричали ему "быстрее, быстрее", завели в здание и тем самым сохранили ему жизнь", - поделился штурмовик.
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