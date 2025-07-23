https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030754021.html

В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ

В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025

В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепленном блиндаже в Запорожской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T06:02:00+03:00

2025-07-23T06:02:00+03:00

2025-07-23T06:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепленном блиндаже в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес точный удар по укрепленному блиндажу и подвальному помещению, в котором укрывалась пехота ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, пехоту противника, которая пыталась укрыться в укрепленном блиндаже и подвале заброшенного дома, удалось обнаружить благодаря воздушной разведке с БПЛА. "Отрабатывали дом противника, положили два снаряда из трех, и блиндаж противника - и еще одно попадание из двух снарядов точно прямо в блиндаж", - рассказал журналистам старший наводчик расчета Д-30.

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738033.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)