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В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
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06:02 23.07.2025
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В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ
В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепленном блиндаже в Запорожской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:02:00+03:00
2025-07-23T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепленном блиндаже в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес точный удар по укрепленному блиндажу и подвальному помещению, в котором укрывалась пехота ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, пехоту противника, которая пыталась укрыться в укрепленном блиндаже и подвале заброшенного дома, удалось обнаружить благодаря воздушной разведке с БПЛА. "Отрабатывали дом противника, положили два снаряда из трех, и блиндаж противника - и еще одно попадание из двух снарядов точно прямо в блиндаж", - рассказал журналистам старший наводчик расчета Д-30.
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738033.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ

ВС России уничтожили живую силу ВСУ в укрепленном блиндаже в Запорожской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" по позициям ВСУ
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепленном блиндаже в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес точный удар по укрепленному блиндажу и подвальному помещению, в котором укрывалась пехота ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.
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Как отметили в Минобороны, пехоту противника, которая пыталась укрыться в укрепленном блиндаже и подвале заброшенного дома, удалось обнаружить благодаря воздушной разведке с БПЛА.
"Отрабатывали дом противника, положили два снаряда из трех, и блиндаж противника - и еще одно попадание из двух снарядов точно прямо в блиндаж", - рассказал журналистам старший наводчик расчета Д-30.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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