https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030754021.html
В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ
В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепленном блиндаже в Запорожской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:02:00+03:00
2025-07-23T06:02:00+03:00
2025-07-23T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепленном блиндаже в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес точный удар по укрепленному блиндажу и подвальному помещению, в котором укрывалась пехота ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, пехоту противника, которая пыталась укрыться в укрепленном блиндаже и подвале заброшенного дома, удалось обнаружить благодаря воздушной разведке с БПЛА. "Отрабатывали дом противника, положили два снаряда из трех, и блиндаж противника - и еще одно попадание из двух снарядов точно прямо в блиндаж", - рассказал журналистам старший наводчик расчета Д-30.
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738033.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Запорожской области уничтожили блиндаж ВСУ
ВС России уничтожили живую силу ВСУ в укрепленном блиндаже в Запорожской области