https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030753095.html
"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР
"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 23.07.2025
"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Модернизированный "Солнцепек" группировки "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:39:00+03:00
2025-07-23T05:39:00+03:00
2025-07-23T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
красноармейск
днр
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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Модернизированный "Солнцепек" группировки "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны."Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" нанес огневое поражение по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции", — отметили в ведомстве.Минобороны уточнило, что наведение на цель происходило с помощью автоматизированной системы управления огнем. Удар при этом нанесли на дистанции более 20 километров. Для атаки военные использовали термобарические снаряды.Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, российские войска продолжают охват Красноармейска. По его словам, основные бевиые действия на этом направлении развернулись в районе Удачного.
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", красноармейск, днр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек", Красноармейск, ДНР
"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Солнцепек группы Центр уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении