https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030753095.html

"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР

"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 23.07.2025

"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Модернизированный "Солнцепек" группировки "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T05:39:00+03:00

2025-07-23T05:39:00+03:00

2025-07-23T05:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-1а "солнцепек"

красноармейск

днр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150499/42/1504994272_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_f5611851029298b232c08239ee9cab66.jpg

ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Модернизированный "Солнцепек" группировки "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны."Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" нанес огневое поражение по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции", — отметили в ведомстве.Минобороны уточнило, что наведение на цель происходило с помощью автоматизированной системы управления огнем. Удар при этом нанесли на дистанции более 20 километров. Для атаки военные использовали термобарические снаряды.Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, российские войска продолжают охват Красноармейска. По его словам, основные бевиые действия на этом направлении развернулись в районе Удачного.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", красноармейск, днр