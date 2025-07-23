Рейтинг@Mail.ru
"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 23.07.2025 (обновлено: 05:47 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030753095.html
"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР
"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 23.07.2025
"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Модернизированный "Солнцепек" группировки "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:39:00+03:00
2025-07-23T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
красноармейск
днр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150499/42/1504994272_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_f5611851029298b232c08239ee9cab66.jpg
ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Модернизированный "Солнцепек" группировки "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны."Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" нанес огневое поражение по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции", — отметили в ведомстве.Минобороны уточнило, что наведение на цель происходило с помощью автоматизированной системы управления огнем. Удар при этом нанесли на дистанции более 20 километров. Для атаки военные использовали термобарические снаряды.Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, российские войска продолжают охват Красноармейска. По его словам, основные бевиые действия на этом направлении развернулись в районе Удачного.
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150499/42/1504994272_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_aeb2b777e56cc35134e13aa1417a0a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", красноармейск, днр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек", Красноармейск, ДНР
"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Солнцепек группы Центр уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек"
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Модернизированный "Солнцепек" группировки "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
"Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" нанес огневое поражение по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции", — отметили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено
Вчера, 08:00
Минобороны уточнило, что наведение на цель происходило с помощью автоматизированной системы управления огнем. Удар при этом нанесли на дистанции более 20 километров. Для атаки военные использовали термобарические снаряды.
Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.
Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, российские войска продолжают охват Красноармейска. По его словам, основные бевиые действия на этом направлении развернулись в районе Удачного.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТОС-1А "Солнцепек"КрасноармейскДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала