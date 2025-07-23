Бойцы группы "Запад" уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке
Расчеты "Мста-С" уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке фронта
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР. В этот раз расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в результате огневого налета ВСУ потеряли управление подразделениями на данном участке фронта. Штурмовые группы немедленно использовали это для дальнейшего наступления.
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