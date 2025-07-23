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Бойцы группы "Запад" уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 23.07.2025
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05:32 23.07.2025
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Бойцы группы "Запад" уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке
Бойцы группы "Запад" уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 23.07.2025
Бойцы группы "Запад" уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке
Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, ВСУ на краснолиманском РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:32:00+03:00
2025-07-23T05:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР. В этот раз расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в результате огневого налета ВСУ потеряли управление подразделениями на данном участке фронта. Штурмовые группы немедленно использовали это для дальнейшего наступления.
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безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Бойцы группы "Запад" уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке

Расчеты "Мста-С" уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке фронта

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР. В этот раз расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в результате огневого налета ВСУ потеряли управление подразделениями на данном участке фронта. Штурмовые группы немедленно использовали это для дальнейшего наступления.
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