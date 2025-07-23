https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030752758.html

Бойцы группы "Запад" уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке

Бойцы группы "Запад" уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 23.07.2025

Бойцы группы "Запад" уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке

Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, ВСУ на краснолиманском РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T05:32:00+03:00

2025-07-23T05:32:00+03:00

2025-07-23T05:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР. В этот раз расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в результате огневого налета ВСУ потеряли управление подразделениями на данном участке фронта. Штурмовые группы немедленно использовали это для дальнейшего наступления.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины