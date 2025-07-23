https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030752427.html

ВДВ за неделю уничтожили более 60 БПЛА ВСУ над Часовым Яром

ВДВ за неделю уничтожили более 60 БПЛА ВСУ над Часовым Яром - РИА Новости, 23.07.2025

ВДВ за неделю уничтожили более 60 БПЛА ВСУ над Часовым Яром

Ивановские десантники за неделю уничтожили более 60 БПЛА ВСУ над Часовым Яром в ДНР, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T05:28:00+03:00

2025-07-23T05:28:00+03:00

2025-07-23T05:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Ивановские десантники за неделю уничтожили более 60 БПЛА ВСУ над Часовым Яром в ДНР, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "ВСУ пытаются активно вести воздушную разведку передовых позиций ивановских десантников в Часовом Яре. С их (разведывательных беспилотников самолетного типа - ред.) помощью они корректируют работу своей артиллерии, а коптерами типа "Баба Яга" проводят дистанционное минирование подъездных путей к линии боевого соприкосновения и осуществляют сбросы мин и снарядов на наши передовые позиции. Для борьбы с ними подразделения ВДВ успешно применяют дроны-перехватчики, оборудованные специальным устройством для выведения из строя и уничтожения беспилотных разведчиков самолетного типа, а также тяжелых коптеров типа "Баба Яга", - сообщили в МО РФ. БПЛА-перехватчики российских десантников поднимаются на большие высоты и ведут поиск беспилотников ВСУ в небе, обнаружив воздушный разведчик противника, FPV-дрон со спецустройством на большой скорости сближается и производит таран. "Только за прошедшую неделю подразделения Ивановских десантников уничтожили подобным способом в небе над Часовым Яром более 60 разведывательных беспилотников самолетного типа и ударных БПЛА тяжелого класса типа "Баба Яга", - уточнили в МО. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донбасс, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии