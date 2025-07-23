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Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 23.07.2025
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05:13 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030751597.html
Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 23.07.2025
Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили взводный опорный пункт и скопления живой силы ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:13:00+03:00
2025-07-23T05:13:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили взводный опорный пункт и скопления живой силы ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду. "Расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили взводный опорный пункт и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Как добавили в Минобороны РФ, опыт СВО показал и доказал, что дроны в умелых руках - эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника, помощники пехоты и разведки, "глаза" артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать прямо на передовой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении

Расчеты FPV-дронов уничтожили взводный опорный пункт и скопление живой силы ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянБоец управляет FPV-дроном
Боец управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Боец управляет FPV-дроном. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили взводный опорный пункт и скопления живой силы ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду.
"Расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили взводный опорный пункт и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Как добавили в Минобороны РФ, опыт СВО показал и доказал, что дроны в умелых руках - эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника, помощники пехоты и разведки, "глаза" артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать прямо на передовой.
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БезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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